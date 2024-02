Preocupación por el estado de Kate Middleton tras su operación

El pasado 16 de febrero se cumplió un mes desde que el palacio de Buckingham anunciara que Kate Middleton había sido intervenida de una cirugía abdominal de la que no dio más detalles y por la cual estuvo ingresada durante dos semanas en un hospital de Londres. Para recuperarse lo mejor posible, la princesa de Gales estará de baja hasta después de Semana Santa, y es que la intención es que su vuelta al trabajo tenga lugar cuando esté completamente bien.

Desde entonces no se ha conocido mucha más información sobre el estado de Kate, lo que está generado incertidumbre. La última noticia que hay sobre ella era que se había trasladado a la finca de Sandringham para recuperarse rodeada de naturaleza y cerca de su familia política, pues ahí está también el rey Carlos, recientemente diagnosticado de un cáncer.

Y aunque parece que la situación estaría yendo bien, la periodista Concha Calleja, especializada en la casa real británica, contó este fin de semana en el programa Fiesta que la situación sería diferente. “Hay cosas que no las podemos contar todavía”, ha afirmado la comunicadora, que añadió que el estado de la princesa “evoluciona” pero “no todo lo favorable que la casa real británica querría que fuera”.

“Ha habido un movimiento de la casa real inglesa que no se entiende. Por un lado, filtran que Kate ha contratado a un secretario particular, para dar a entender que está en casa haciendo cosas, pero, por otro lado, no vemos una imagen. Hasta que no la veamos, las especulaciones no van a parar”, añadió por su parte Aurelio Manzano, a quien también le parece curioso cómo se está gestionando todo.

Sobre lo que ha podido suceder, Calleja ha recordado que la mujer del príncipe Guillermo sufrió complicaciones en el postoperatorio que obligaron a los médicos a ponerla en coma inducido. “La operación fue grave en sí misma. Después, hubo complicaciones más graves todavía. Y los médicos tuvieron que tomar una decisión rapidísima, que fue inducirla al coma. Y eso fue así. La princesa no entró en un coma, fue inducida”.

Gran secretismo

Tales son los deseos de que se desvele la menor información posible que Kate Middleton incluso llegó llevar en secreto el tema de su operación con su familia. El motivo principal habría sido proteger a sus hijos en su deseo de “mantener la mayor normalidad posible por sus hijos y de que su información médica permanezca privada”.

Otra razón podría deberse a la precaución, pues cuando menos personas lo supieran habría menos opciones de que se filtrara a la prensa su condición médica. Ante el inevitable interés que suscitará esta inesperada noticia, desde Kensington afirman que la princesa “espera que el público comprenda su deseo” y es que se trata de un asunto privado.