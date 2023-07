¿Prigozhin de vuelta en Rusia?: el paradero del líder de Wagner pone en vilo a Putin

El presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, que el mes pasado negoció un acuerdo para poner fin a un motín armado en Rusia, afirmó que el líder mercenario ruso Yevgueni Prigozhin ya no se encontraba en su país y que podría haber viajado a Moscú.

Lukashenko dijo el 27 de junio que Prigozhin, líder del Grupo Wagner, cuyos combatientes capturaron brevemente una ciudad del sur de Rusia y marcharon hacia Moscú, había llegado a Bielorrusia como parte del acuerdo que desactivó la crisis tres días antes.

Pero este jueves declaró a la prensa que Prigozhin se encontraba ahora en San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia, o que podría haberse desplazado a Moscú. "No se encuentra en el territorio de Bielorrusia", señaló.

Lukashenko también indicó que la cuestión del traslado de las unidades de Wagner a Bielorrusia no se había resuelto, y que dependería de las decisiones de Rusia y de Wagner. Además, afirmó que sigue en pie la oferta de que Wagner estacione algunos de sus cazas en Bielorrusia, una posibilidad que ha alarmado a los países vecinos de la OTAN. Dijo que no lo consideraba un riesgo para Bielorrusia y que no creía que los combatientes de Wagner se alzaran en armas contra su país.

Sus comentarios pusieron de manifiesto las enormes incertidumbres que rodean los términos y la aplicación del acuerdo que puso fin al motín, que según el presidente ruso, Vladimir Putin, podría haber sumido al país en una guerra civil.

Un avión de negocios vinculado a Prigozhin partió de San Petersburgo hacia Moscú el miércoles y se dirigía al sur de Rusia el jueves, según los datos de seguimiento del vuelo, pero no estaba claro si el jefe de los mercenarios iba a bordo.

Lukashenko declaró que había acordado reunirse con Putin en un futuro próximo y que trataría con él la situación de Prigozhin. El líder de Wagner es "absolutamente libre" y Putin no "acabará con él", añadió Lukashenko.

El miércoles, la televisión estatal rusa atacó duramente a Prigozhin y afirmó que se seguía investigando a fondo lo sucedido.