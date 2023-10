Proteccionistas: ¿Por qué en Halloween recomiendan no dar en adopción a gatos negros?

Hace siglos circulan mitos, en diferentes versiones, en torno a los gatos negros: algunos dicen que tienen la cualidad de ver el mundo astral, otros se basan en que los Celtas creían que eran la forma felina que adoptan los demonios, y durante la Edad Media fueron perseguidos por considerar que eran brujas reencarnadas. La creencia popular les adjudicaba mala suerte y si se cruzan uno por la calle dice que hay que cambiarse de vereda o hacer el ritual de los siete pasos para atrás.

La realidad es que a pesar de los años, estos animales siguen siendo prejuzgados por el color de su pelaje y en diversas ocasiones corre riesgo su vida.

Debido a estas creencias arcaicas, crece la preocupación entre los refugios y proteccionistas ante posibles sacrificios durante Halloween.

Halloween y el temor de los proteccionistas:

Durante octubre las redes se inundaron de advertencias para que quienes tengan gatos negros estén atentos a que no se escapen y que para aquellos que rescatan y dan en adopción a estos animales esperen a que pase el Día de los muertos para hacerlo.

Sostienen que sectas de ocultismo y oscurantismo “sacrifican animales el 31 de octubre, porque es durante esta noche que se cree que los espíritus de los difuntos caminan entre los vivos”.

Los proteccionistas advierten que los rituales se hacen todo el año y en la madrugada, pero que durante Semana Santa y Halloween el número aumenta.

Aunque destacaron que, bajo estos rituales, “todo tipo de animales son utilizados para estos rituales, desde gallos, cabras, gallinas y patos, pero que perros y gatos son los que más se destacan porque genera que la gente se horrorice y por eso se difunde más”, según precisó Abril Cardeñas de @salvandovidasok, pertenece a una sociedad proteccionista y dialogó con TN sobre esta temática.

En este contexto insistió en que los animales blancos también son sacrificados y de la peor manera. “Se golpean brutalmente. Suelen romper huesos tratando de no tocar órganos para que agonicen el mayor tiempo posible. Son arrojados en bolsas a basurales, descampados o vías del tren con el fin de que nadie intervenga. El objetivo es la agonía: 'mientras más sufra el animal más sufrirá la persona contra la que hacen el trabajo'”

Con respecto a los gatos negros en particular, Abril sostuvo que “suelen tirarlos ya muertos, decapitados, crucificados y en muchos casos les sacan la sangre”. “A ciencia exacta no hay un procedimiento puntual como tal. Hay de todo. Solo salvajismo”, lamentó.

La rescatista, además, explicó que los lugares donde suelen abandonar a estos animales agonizando o directamente muertos es en basurales o a un costado de las vías del tren y contó los casos en los que intervino. “Una tarde de octubre me prestaron un celular y pude documentar algunos animales, entre ellos un perro decapitado. Una persona que vivía allí pidió ayuda y dijo que siempre hacían rituales y tiraban gatos y perros”, contó.

“Vi un cachorro blanco y fui a cerciorarme que no siguiera con vida. Al abrir la bolsa le faltaba su cabeza y había pochoclos. Cerca había bolsas con restos de gallinas, cabritas recién nacidas aparentemente y un gato carey (negro con manchas amarillas).

En noviembre de 2021 se encontró dos gatos negros con vida. “No se molestaron ni en embolsarlos. Eran vistos, pero siempre la gente sigue de largo y mayormente ocurre en zonas de superpoblación donde la crueldad animal pasa a ser 'un caso más'. Tenían golpes brutales, fracturas. Nadie supuestamente ve quién los tira. Sabemos que casi siempre lo dicen para no involucrarse y exponerse, ya que suelen ser grupos de muchas personas violentas”, sostuvo.

En abril de este año fue uno de los últimos casos que la agrupación encontró. En Villa Fiorito había un animal dentro de una caja con pochoclos y flores a su alrededor. Quien lo encontró advirtió que estaba con vida, pero cuando las rescatistas llegaron ya había muerto.

Entonces, ¿Por qué recomiendan no dar gatos negros en octubre?

“Todas las agrupaciones que rescatamos gatos sabemos que en octubre no debemos dar en adopción gatos negros hasta después de Halloween y el Día de los Muertos, porque conocemos casos -en primera persona o que nos han contado otros rescatistas- de gatos negros que desaparecieron en esta época y que son usados para rituales umbanda o sacrificios”, explicó Sonia Fakiel de @gatitesdelcentenario.

En el mismo sentido, detalló que después de esta fecha “reaparecen gatos con mutilaciones, les faltan partes que son usadas para estos supuestos ritos satánicos”.

“No dar un gato negro en Halloween es una de las primeras cosas que nos dicen otros proteccionistas cuando nos sumamos a la tarea de rescatar gatos de la calle, porque es mucho el peligro que corren”, insistió.

Además, remarcó que es importante que quienes tienen este tipo de mascotas que suele pasear por la calle, no los dejen salir los días previos a Halloween porque no solo corren peligro los callejeros, sino también los que tienen familias en caso de que no sean supervisados.

Por otra parte, Sonia contó que la agrupación actualmente tiene dos gatos negros en adopción que no van a ser dados hasta que pase octubre para asegurarse que las familias que los vayan a adoptar sean realmente responsables.