Reino Unido: explotó inesperadamente una bomba de la Segunda Guerra Mundial

La Policía de Norfolk informó de la explosión inesperada de una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 250 kilogramos en la localidad británica de Great Yarmouth, sin provocar víctimas.

"Podemos confirmar que la bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar en Great Yarmouth ha detonado. Esta no fue una detonación planificada y ocurrió durante el trabajo de combustión lenta para desarmar los explosivos", comunicó anoche en Twitter la Policía de Norfolk. The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb — Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023

"Podemos confirmar que nadie resultó herido. La seguridad pública ha estado en el centro de nuestra toma de decisiones a lo largo de esta operación, que sabemos que ha sido larga", agregó la fuerza en un mensaje acompañado con imágenes del momento de la explosión tomadas desde el aire por un drone.

Luego informaron que las rutas cercanas al incidente, que se habían cerrado, fueron reabiertas. WW2 bomb explodes while Army Bomb Disposal Officers attempt to defuse it. Great Yarmouth, UK 2/10/23. No Injuries. pic.twitter.com/JMr4r8kHCA — catastrophic failure (Kristi's alt) (@ohshidt) February 11, 2023

Las autoridades británicas anunciaron el martes del hallazgo de un artefacto de grandes dimensiones sin detonar ubicado en un cruce fluvial de la localidad de Great Yarmuth, y se encontraban trabajando en desactivarlo, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Los especialistas del Ejército habían tratado de detonar la bomba de forma controlada a través de una técnica que ocasiona una combustión lenta de los explosivos y quema ese material.