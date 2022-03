Reino Unido prohíbe que aviones rusos ingresen a su espacio aéreo

El Gobierno británico prohibió que cualquier avión ruso ingrese al espacio aéreo del Reino Unido y también anunció la prohibición de la exportación de bienes y tecnología relacionados con la aviación y el sector espacial, así como de que las empresas presten servicios de seguros y reaseguros en relación con ellos.



Según la nueva ley, los aviones de propiedad rusa o alquilados pueden ser detenidos y las aeronaves de propiedad rusa registradas en el Reino Unido pueden cancelar sus licencias.



El ministro de Transporte británico Grant Shapps dijo que el Reino Unido fue uno de los primeros países en prohibir los aviones rusos y hoy van aún más lejos, al convertir en delito penal que las aeronaves operen en el espacio aéreo del Reino Unido".



“Siempre trabajaremos para negarle a Putin y sus cómplices, el derecho a continuar con normalidad mientras los ucranianos inocentes sufren”, aseguró en declaraciones a las emisoras británicas BBC y Sky News.



Las nuevas sanciones se producen poco después de que el Gobierno británico en línea con EEUU y la Unión Europea (UE) confirmó la prohibición de las importaciones de todo el petróleo ruso a finales de año.



Mientras que la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, al anunciar las nuevas medidas de las exportaciones de bienes relacionadas con la aviación, incluidos los servicios relacionados, como los seguros, dijo que los cambios infligirían más "dolor económico a Rusia y a las personas cercanas al Kremlin".



Agregó que el Gobierno continuaría apoyando a Ucrania y "trabajará para aislar a Rusia en el escenario internacional".



Según las emisoras británicas, un avión en el aeropuerto de Farnborough en Hampshire, al sur de Inglaterra, ya está bajo investigación.



Las autoridades británicas retuvieron el avión, que es privado y está registrado en Luxemburgo, para investigar si es de propiedad rusa y trajo a un pasajero de esa nacionalidad al Reino Unido en contravención con las sanciones.



Pero por otro lado, el ministro de Transporte británico aclaró este miércoles que el Reino Unido "no está haciendo inadvertidamente algo que escale la guerra de una manera que sería inaceptable para el mundo entero",



Sostuvo que todos los socios de la OTAN "trabajan juntos" en la situación de Ucrania.



"Es importante que seamos una organización defensiva, lo que significa que no nos involucraremos directamente en la guerra", precisó.



Shapps informó también que el acuerdo con Polonia para prestar aviones de combate a Ucrania "no es algo que se vaya a progresar", pero agregó que el Reino Unido "está brindando una gran cantidad de apoyo".



El Pentágono rechazó la oferta de Polonia de ceder a Estados Unidos sus cazas MiG-29, con la intención de que luego sean entregados a Ucrania.