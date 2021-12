Reino Unido reportó el triple de casos de la variante Ómicron respecto al día anterior

Las autoridades sanitarias británicas informaron este sábado más de 10.000 nuevos casos de coronavirus asociados a la variante Ómicron en la última jornada, el triple que en la víspera, y declararon un aumento de las hospitalizaciones por esta mutación que dejó al menos siete fallecidos, un contexto que se agravó con la declaración de un nuevo estado de emergencia en Londres.



"Tras consultas con mis colegas tomé la decisión de declarar el estado de emergencia a partir de este sábado. Durante las últimas 24 horas observamos el mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia", aseguró el intendente de Londres, Sadiq Khan, en diálogo con la cadena de televisión Sky News, y destacó que están preocupados por el "drástico aumento en los casos de Ómicron".



El intendente de Londres también informó que las hospitalizaciones de los pacientes de Covid-19 están en aumento en la ciudad, lo que está tensionando la capacidad del personal de salud, según reprodujo la agencia de noticias Sputnik

Pero la preocupación no se limita a la capital británica. Con los 10.059 casos de Ómicron identificados este sábado -frente a los 3.201 del viernes-, el total de afectados por esta variante en el país asciende a 24.968, de acuerdo con las cifras recabadas por Sky News.



El número de hospitalizados, en tanto, creció de 65 a 85 en las últimas 24 horas y la situación es especialmente crítica en Londres cuyo intendente ya había declarado como "incidente importante" la propagación de casos, informó el diario británico The Guardian.



"El aumento en los casos de la variante Ómicron en nuestra capital es muy preocupante, por lo que una vez más declaramos la situación de 'incidente importante' debido a la amenaza del coronavirus para nuestra ciudad", había dicho Khan, citado por la agencia de noticias Europa Press, antes de declarar el estado de emergencia.

"Ya estamos sintiendo el impacto en toda la capital y, aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta variante, me parece oportuno que las agencias clave de Londres trabajen en estrecha colaboración para minimizar el impacto, incluida la ayuda para proteger el vital programa de vacunación", había agregado.



El total de contagiados de la última jornada se dará a conocer en las próximas horas.



El último reporte diario, divulgado el viernes, dio cuenta de un nuevo récord de contagios con más de 93.000 casos positivos.



Con estos datos y a falta del balance de hoy, el país roza ya los 11,2 millones de contagiados y supera los 147.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, según cifras del Ministerio de Salud.