Rusia acusó a Ucrania de torturar a soldados rusos capturados

Ucrania hizo desfilar ante la prensa a soldados rusos capturados en el frente y forzados a mostrarse arrepentidos, un uso de los prisioneros de guerra que genera dudas y tiene fines propagandísticos, informó la prensa internacional.



A partir de este hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recordó que los enemigos capturados deben ser tratados con "dignidad", y el gobierno ruso acusó a las autoridades ucranianas de "torturar" a los militares apresados.



Desde hace 12 días, cuando Rusia lanzó la invasión, Ucrania es objeto de una campaña de solidaridad internacional sin parangón, pero el viernes las autoridades ucranianas pusieron en fila a diez jóvenes soldados rusos bajo las luces de neón de una sala de prensa de Kiev, con el rostro demacrado o con rasguños y ojos enrojecidos, algunos rehuían las cámaras, fijando la mirada en la pared o en sus botas.



Era la segunda vez en una semana que el SBU, los servicios de seguridad ucranianos, realizaban este tipo de práctica.



El CICR recordó en un comunicado que, en virtud de la Convención de Ginebra, "los prisioneros de guerra y los civiles detenidos deben ser tratados con dignidad y protegidos todo el tiempo contra los malos tratos y la exposición en público, incluyendo las imágenes que circulan públicamente en redes sociales".



El viernes, la escena fue penosa, relataron los medios presentes: los soldados llegaron al lugar de la conferencia de prensa, la sede de la agencia de prensa ucraniana Interfax, y fueron colocados en fila, con los ojos vendados con una cinta adhesiva. Avanzaban agarrándose de los hombros unos a otros para no caerse, informó la agencia de noticias AFP.



Luego, se les condujo a una sala donde se les mostraron varios videos. Según el sonido que se oía, parecían imágenes de bombardeos. "Jitomir, Jarkov, Chernigov, miren lo que hace su ejército", se escuchó decir a un oficial ucraniano desde detrás de la puerta, que agregó que ellos tenían "la suerte" de que sus familias vieran que seguían con vida.



A continuación, los jóvenes soldados de uniforme ruso tuvieron que enunciar ante las cámaras su nombre, el de su unidad y en qué condiciones llegaron a Ucrania, y sostuvieron, repitiendo siempre el mismo discurso, que se habían ofrecido voluntariamente a denunciar la actuación de Rusia en Ucrania.



Todos aseguraron que se les había tratado bien y concluían pidiéndole a los rusos que no se crean "las mentiras" del presidente Vladimir Putin.



Rusia no reaccionó específicamente a estas declaraciones, presuntamente forzadas, pero el vocero del Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, Igor Konashenkov, declaró el 27 de febrero que los prisioneros de guerra rusos estaban siendo sometidos a las mismas "torturas" que las perpetradas por "los nazis alemanes y sus esbirros".



Según el Estado Mayor ucraniano, desde el 24 de febrero se capturaron a 200 militares rusos, mientras que el Ministerio ruso de Defensa indicó que se había capturado a 572 combatientes ucranianos.



Pero estas cifras son imposibles de verificar. El CICR explicó a la agencia francesa que no podía ejercer su derecho a visitar a los cautivos "dada la escalada actual".