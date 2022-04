Rusia advierte que se reforzará militarmente en el Báltico si Finlandia o Suecia se suman a la OTAN

El ex primer ministro ruso Dmitri Medvedev afirmó este jueves que si Finlandia o Suecia se unen a la OTAN, Rusia va a reforzar su contingente militar, incluyendo armas nucleares, en el mar Báltico, cerca de Escandinavia.



En caso de adhesión, "las fronteras de la Alianza con Rusia se multiplicarían por dos. Y va ser necesario defender estas fronteras", reveló el actual número dos del Consejo de Seguridad de Rusia en un mensaje por Telegram, según la agencia AFP.



A su juicio, ante este escenario, Rusia debe reaccionar "sin emoción, con la cabeza fría".

"En este caso, ya no se podría considerar un Báltico no nuclear", agregó, evocando también el despliegue de infantería y de sistemas de defensa antiaéreos en el noroeste de Rusia y de fuerzas navales en el Golfo de Finlandia.



En referencia a la población de Finlandia y de Suecia, el funcionario estimó que "nadie en su sano juicio (...) puede querer un incremento de la tensión en sus fronteras y tener al lado de su casa (a misiles) Iskander, (misiles) hipersónicos y navíos con armas nucleares".



Por otro lado, el expresidente expresó su "desacuerdo" con la opinión de que si Rusia no hubiera comenzado la intervención militar de Ucrania, la cuestión de la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN no habría surgido. "Antes se han hecho intentos de arrastrarlos a la Alianza", afirmó.



Finlandia, que comparte una larga frontera con Rusia y tiene una historia complicada con su vecino, y también Suecia, sopesan entrar a la organización tras la ofensiva rusa contra Ucrania.

La primera ministra finlandesa, Sann Marin, dijo el miércoles que su país decidirá "en unas semanas" si presentará su candidatura para ser miembro de la OTAN.

En una conferencia de prensa en Estocolmo junto a la primera ministra sueca Magdalena Andersson, cuyo país también se está planteando si se incorpora a la Alianza Atlántica, Marin declaró: "Yo creo que ocurrirá rápidamente. En unas semanas, no meses".

"No hay otra forma de tener garantías de seguridad que en el marco de la defensa conjunta y la disuasión, tal y como garantiza el artículo 5 de la OTAN", aseguró la responsable socialdemócrata, cuyo partido era históricamente contrario a la Alianza Transatlántica.

A mediados de enero, el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, aseguró que Suecia y Finlandia -cada vez más cercanos a la Alianza desde el fin de la Guerra Fría- cumplen en gran medida con los estándares de defensa de la OTAN.

Los otros países nórdicos y bálticos ya son miembros de la OTAN: Noruega, Dinamarca e Islandia lo son desde su fundación en 1949, mientras que Polonia lo es desde 1999 y Estonia, Lituania y Letonia desde 2004.

En caso de la adhesión de Finlandia, las fronteras terrestres entre países de la OTAN y Rusia se duplicarán con 1.300 kilómetros más.