Rusia atacó a Ucrania con más de 120 misiles por aire y mar

El consejero presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, informó que se dispararon más de 120 misiles contra la población y la infraestructura civil.

Por lo menos tres personas -incluyendo una niña de 14 años- fueron internadas en hospitales después de que los proyectiles impactaran en la capital Kyiv, dijo el alcalde Vitaliy Klitschko.

También se escucharon explosiones en las ciudades de Járkiv, Odesa, Leópolis y Zhitómir.

El líder regional de la provincia sureña de Odesa, Maksym Marchenko, habló de un "masivo ataque de misiles contra Ucrania". Air defense Titans are holding the Ukrainian sky strong.



So far this morning, Russia has launched about 120 missiles targeted at civilian objects all over Ukraine.



🎥https://t.co/bk58mPpseY pic.twitter.com/zyBZFGQR7T — Ukraine Territorial Defense Forces (@TDF_UA) December 29, 2022

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que Rusia estaba atacando al país desde "varias direcciones con misiles cruceros por aire y mar". Añadió que también se usaron varios drones kamikaze.

Defensa antiaérea

Las alarmas de ataque aéreo sonaron en todas las regiones del país el jueves en la mañana. Otro consejero presidencial, Oleksiy Arestovych, instó a la población civil a buscar refugio y agregó que las denfensas antiaéreas del país estaban en operación.

En Kyiv, dos casas resultaron dañadas por los escombros de misiles interceptados, según la administración militar de la ciudad, mientras que Klitschko señaló que se habían reportado "varias explosiones".

Las defensas antiaéreas en Kyiv han logrado interceptar varios misiles rusos.

En la región sureña de Mykolaiv, el gobernador Vitaly Kim escribió que cinco misiles fueron interceptados por las defensas antiaéreas.

Por su parte, Marchenko comentó que en la región de Odesa habían derribado 21 misiles. Añadió que unos fragmentos habían caído sobre un edificio residencial, pero no se habían registrado heridos.

Y en la ciudad occidental de Leópolis, el alcalde Andriy Sadovy también mencionó que se habían reportado varias explosiones.

Mykhailo Podolyak acusó a Moscú de tratar de "destruir la infraestructura crítica y matar a civiles en masa".