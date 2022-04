Rusia: Un colombiano fue detenido por difundir noticias falsas sobre la guerra en redes sociales

Un promotor turístico colombiano residente en Rusia se convirtió en el primer extranjero en ser detenido bajo la acusación de difundir “noticias falsas” sobre la guerra en Ucrania en las redes sociales.

Un tribunal de Moscú sentenció a Alberto Enrique Giraldo Saray a casi dos meses de prisión preventiva, hasta el 8 de junio, mientras se sustancia el proceso que puede costarle hasta 10 años de cárcel de ser hallado culpable.

“El tribunal satisfizo la demanda de la instrucción de poner bajo prisión preventiva al ciudadano colombiano Giraldo Saray Alberto Enrique hasta el 8 de junio”, informó la portavoz del Tribunal Basmanni de Moscú, Yekaterina Burávtsova, citada por Interfax.

El ciudadano colombiano reside en Rusia desde hace varios años. Se lo acusa del delito tipificado por el artículo 207 del Código Penal ruso que castiga “la difusión pública de información falsa bajo la apariencia de informaciones verídicas sobre las Fuerzas Armadas de Rusia”. La justicia no precisó qué tipo de noticias divulgó Giraldo Saray en sus redes sociales.

Soldados del ejército ruso, a bordo de un vehículo blindado de transporte de personal BTR-80 (Foto: EFE - Stringer).

Ahora corre el riesgo de ser condenado a pagar una multa de entre 40 mil a 67 mil dólares o ser sentenciado a cinco años de trabajos sociales obligatorios o a una pena de entre 5 y 10 años de prisión.

La hermana del colombiano detenido en Rusia: “Esto es una persecución”

Diana Patricia Bonilla Saray, hermana del colombiano detenido en Moscú, dijo que su familia está viviendo una pesadilla.

“Ayer en la mañana me enteré de que fue detenido el domingo en el apartamento. Mi hermano no tiene ningún tipo de actividad contra el gobierno, ellos saben que no puede hacer ese tipo de comentarios”, dijo la mujer citada por la revista colombiana Semana.

Giraldo Saray se dedica al rubro turístico, aunque a causa de la pandemia comenzó un emprendimiento de venta de empanadas colombianas en Moscú. Está casado y tiene dos hijas de nacionalidad rusa.

“Hablé con él el sábado en la tarde, y ya se me hizo extraño que el lunes no hubiera escrito nada, pero no hubo nada de algún indicio para que le pasara algo así”, indicó.

La hermana del colombiano detenido en Moscú dijo que los cargos en su contra son falsos

Giraldo Saray está acusado por difundir “información falsa bajo la apariencia de informaciones verídicas sobre las Fuerzas Armadas de Rusia”.

“Él es promotor turístico y, por pandemia, tenía un emprendimiento de empanadas colombianas. Se encuentra en la ciudad de Moscú, y hasta el momento, no hemos tenido ningún tipo de comunicación con el consulado ni nada”, dijo su hermana en una entrevista con la radio La FM.

Según contó, un amigo de su hermano les informó de la situación y comentó que durante la audiencia le leyeron los cargos. “El amigo es el único que ha podido darme información sobre él y el proceso que se ha venido realizando. Están muy asustados, esto es una persecución, lo que hablaron y vieron en el acta de detención es totalmente falso, mi hermano nunca se involucró en problemas políticos”, enfatizó.