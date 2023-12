Se derrumbó un edificio de seis pisos en Nueva York y buscan personas atrapadas entre los escombros

Parte de un edificio de seis pisos se derrumbó este lunes en el Bronx, en el norte de la ciudad de Nueva York. Lo informó la prensa local.

No hubo informes de heridos, dijo el Departamento de Bomberos.

El diario The New York Times dijo que el edificio, de 46 unidades, está ubicado en una esquina del barrio Morris Heights, en el popular distrito del Bronx.

Los bomberos buscan a personas que podrían estar atrapadas

Los bomberos llegaron a los pocos minutos al lugar. “No sabemos si hay alguien atrapado allí, ojalá no”, dijo el jefe del departamento de Bomberos, John Hodgens. “Estamos cavando un túnel en esa pila de escombros de la manera más segura posible. Estamos en una posición peligrosa. No sabemos qué causó que esta esquina del edificio se derrumbara y no sabemos si caerá más, pero estamos buscando a personas atrapadas y ese es nuestro principal objetivo en este momento”, indicó.

La planta baja del edificio tiene varias tiendas, incluido un mercado. El edificio está ubicado en la esquina de West Burnside Avenue y Phelan Place.

Según el periódico neoyorquino, el Departamento de Edificios impuso una multa de 2400 dólares al propietario del inmueble por algunos problemas en la base del andamio que envolvía a la propiedad. El daño podría afectar “la estabilidad estructural provocando un potencial colapso”, precisaba la multa.

En tanto, el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad emitió una solicitud para una inspección de estabilidad estructural del edificio.

En 2020, la fachada de ladrillo se consideró “insegura” después que una inspección requerida por parte de un ingeniero estructural revelara “daños importantes en la mampostería en toda la fachada”, incluidas grietas en el ladrillo. Según el diario, se ordenó al propietario que reparara el exterior.