Se reencontró con una excompañera del colegio, tras 60 años y tomó una inesperada decisión

Thomas McMeekin y Nancy Gambell fueron compañeros en la secundaria. Luego de terminar el colegio cada uno siguió su vida pero después de 60 años se volvieron a reunir y él le pidió casamiento de una manera muy emotiva que se viralizó en redes.

El dermatólogo de 78 años y vive en Tampa, Florida, pero ambos se conocieron cuando eran adolescentes y residían en California. Al ingresar a universidades diferentes, tomaron caminos distintos, pero el destino los volvió a reunir.

Cada uno formó su familia, pero a pesar de ello y el pasar de los años nunca se olvidaron. “El verdadero amor”, escribió la usuaria que compartió el video de emotivo pedido de casamiento. En un aeropuerto y rodeados de sus familiares, la pareja se reunió, Thomas le entregó unas flores a su amada, se arrodilló y leyó unas palabras mientras le mostraba el anillo.

“Encontrarla de nuevo a mi edad en este momento de nuestra vida es simplemente increíble, así que ten esperanza. Hay una oportunidad. Tal vez Dios tuvo su mano en esto”, aseguró el hombre a un medio local. El emotivo momento que compartieron con su familia. (Foto: captura de TikTok)

Hace diez años, durante la reunión por el 50° aniversario de su graduación, se reencontraron nuevamente, pero en aquel momento no sucedió nada importante. Fue recién este año, cuando ella le manifestó su deseo de volver a verlo y desde ahí no se separaron más.

Ante esto, decidieron dar un paso más y ahora van a llevar su amor hasta el altar.

Los empleados del aeropuerto registraron el romántico video. Thomas esperó muy ansioso la llegada de su amada y al encontrarse la emoción estalló en el lugar. Luego de leer la carta, hizo la pregunta fundamental: “¿Te casarías conmigo?”, dijo.