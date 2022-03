Sean Penn llama a boicotear la gala de los Oscar si no permiten que aparezca Zelensky

Sean Penn hizo un llamado a boicotear la ceremonia de entrega de los premios Oscar de este domingo si la Academia de Hollywood no permite al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky aparecer en un video para transmitir un mensaje sobre la situación de su país en medio de la invasión rusa. Además, el actor prometió fundir sus propias estatuillas de este galardón en señal de protesta si el mandatario no sale en la gala.

El intérprete hizo sus declaraciones el sábado desde Varsovia, en Polonia, al conductor de la CNN, Jim Acosta. Su mensaje llega en el contexto en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está estudiando de qué manera trata o incorpora a la gala el drama de la guerra en Ucrania.

En este sentido, a principios de esta semana, una de las anfitrionas de la ceremonia de los Oscars Amy Schumer, señaló que propuso invitar a Zelensky a aparecer en un video, pero no estaba claro cuál sería la actitud de los organizadores respecto de este tema. “Quería encontrar la forma de que Zelensky participara, por satélite o con una grabación o algo así, porque hay muchos ojos puestos en los Oscar”, dijo la artista.

Penn, ganador de dos Oscar a mejor actor y siempre comprometido con diversas causas sociales, defendió la idea de la anfitriona de una manera vehemente. “No hay nada mejor que los Premios de la Academia puedan hacer que darle (a Zelensky) la oportunidad de hablar con nosotros -señaló-. Tengo entendido que se ha tomado la decisión de no hacerlo”, señaló el actor.

“Si la Academia ha elegido no escuchar a los líderes de Ucrania, que reciben balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos que están tratando de proteger, entonces creo que cada una de esas personas y cada parte de esa decisión habrá sido el momento más obsceno en toda la historia de Hollywood”, añadió el actor, con dureza.

Entonces, el intérprete de Mi nombre es Sam señaló qué decisión tomará en caso de que el presidente ucraniano no haga su participación en la gala. “Voy a animar a los implicados, aunque sea su momento de celebrar sus películas y brillar y eso lo entiendo, a protestar y boicotear estos Premios de la Academia”.

Más adelante, Penn comentó qué medida tomará él en caso de que Zelensky no participe de la ceremonia por decisión de las autoridades. “Yo mismo, cuando vuelva, voy a fundir mis Oscars en público”, expresó, en referencia a las estatuillas obtenidas en 2004 por su trabajo en Río Místico, y en 2009, por su interpretación de Harvey Milk, el primer activista gay en ser elegido para un cargo público, en Milk, un hombre, una revolución, una esperanza.

“Rezo para que no sea eso lo que ocurra. Rezo para que no haya habido personas arrogantes que se consideran representantes del bien común que hayan decidido no consultar a los dirigentes de Ucrania. Voy a desear que no sea eso lo que pase, y espero que todo el mundo se vaya si es así”, remató el actor en su entrevista con la CNN.

Penn se encontraba en Kiev, capital ucraniana, donde estaba realizando un documental en el momento en que comenzó la invasión rusa. El actor fundó en 2010, tras el terremoto de Haití, la organización benéfica CORE (Community Organized Relief Effort), una fundación que ahora firmó un acuerdo para ofrecer educación y vivienda a los refugiados ucranianos en Polonia.

En la misma entrevista, el actor se mostró esperanzado en que la victoria en este conflicto corresponderá al país invadido. “Ucrania ganará esta pelea, no tengo ninguna duda”, aseguró Penn.