Seis países reportaron casos de Covid-19 en visones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este sábado que seis países, entre ellos Dinamarca, España y Estados Unidos, informaron hasta ahora de casos de coronavirus en criaderos de visones.



"Hasta hoy, seis países, a saber: Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia, Italia y Estados Unidos informaron de casos de SARS-CoV-2 en criaderos de visones a la organización mundial de la salud animal", indicó la OMS en un comunicado.



Esta información se brinda después de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunciara el miércoles la eliminación de más de 15 millones de visones de ese país.



Según Frederiksen, una versión mutada del SARS-CoV-2 podría amenazar la eficacia de una futura vacuna, después de que este virus fuera transmitido por esos animales a 12 personas.

La mutación de un virus es algo banal y a menudo sin consecuencias, según la comunidad científica, pero en el caso de esta cepa, llamada "Cluster 5", implica según los primeros estudios una menor eficacia de los anticuerpos humanos, lo que amenaza la eficiencia de una vacuna contra la Covid-19, informa la agencia AFP.



"Esta variante presenta una combinación de mutaciones o cambios que no habían sido observados previamente", aseguró la OMS, y subrayó que "los cambios identificados en esta variante no fueron aún bien comprendidas".



Los resultados preliminares, dice la OMS, indicaron que esta variante particular asociada al visón presenta una "sensibilidad moderadamente reducida a los anticuerpos neutralizantes".



"Aunque se piensa que el virus está ancestralmente asociado a los murciélagos, el origen del virus y, el o los transmisores intermediarios, del SARS-CoV-2 no han sido aún identificados", recordó la OMS.