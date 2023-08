Siete muertos y 90 heridos por un bombardeo ruso en el norte de Ucrania

Un bombardeo ruso contra una céntrica plaza de la ciudad de Chernigov, en el norte de Ucrania, dejó este sábado al menos siete muertos y 90 heridos, informó el Gobierno ucraniano.



El ataque mató a al menos siete personas y "90 heridos pidieron asistencia médica", explicó el ministro del Interior, Igor Klimenko, quien precisó que "25 personas fueron hospitalizadas".



Chernigov, que se encuentra a unos 150 kilómetros al norte de la capital, Kiev, es una localidad cercana a la frontera con Bielorrusia, país aliado del Kremlin.



El ejército ruso invadió esta localidad en el inicio de la guerra hace 18 meses, pero se retiró pocas semanas después cuando concentró sus operaciones en el este y el sur del país.

"Un misil ruso alcanzó el corazón de Chernigov. Una plaza, una universidad y un teatro. Rusia convirtió un sábado cualquiera en un día de dolor y pérdida", manifestó por su parte el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.



"Insto al mundo a hacer frente al terror ruso. Proporcionen a Ucrania herramientas adicionales para salvaguardar la vida. Para que gane la vida, Rusia debe perder esta guerra", añadió.



El mandatario viajó este sábado a Suecia para mantener conversaciones con líderes del gobierno y con la familia real en busca de mayor asistencia militar. Consequences of the arrival of the UAV (air defense missiles of the Armed Forces of Ukraine) in the center of #Chernigov pic.twitter.com/foHhjjoaOF — Medan (@sumnjam) August 19, 2023





"Tenemos una amplia agenda de temas a abordar, pero la cooperación en Defensa es uno de los prioritarios, incluidos los preciados CV-90s", escribió el líder ucraniano, en alusión a esos vehículos blindados de fabricación sueca.



Esta visita se produjo en un momento en que Suecia está a punto de ingresar en la OTAN, como su vecina Finlandia.



Poco después del inicio de la invasión en febrero de 2022, el país escandinavo abandonó su doctrina de no suministrar armas a países en guerra, y proporcionó a Kiev miles de armas antitanque.



El mes pasado, Turquía puso fin a su oposición a la incorporación de Suecia a la Alianza Atlántica, dando luz verde a las aspiraciones de adhesión de Estocolmo.