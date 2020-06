Sin casos activos de COVID-19, Nueva Zelandia levantará casi todas sus restricciones por el coronavirus

Casi todas las restricciones por el coronavirus en Nueva Zelandia se levantarán mañana, anunció la primera ministra Jacinda Ardern, luego de que el país informara que no tiene casos activos.

Las escuelas y los lugares de trabajo podrán abrir bajo las nuevas reglas de “nivel 1”, sin limitaciones de reuniones o viajes domésticos.

Sin embargo, aún se fomenta el distanciamiento social y Ardern dijo que las fronteras internacionales de Nueva Zelandia permanecerán cerradas a los no residentes para evitar nuevos brotes. Los residentes que lleguen a Nueva Zelandia aún deberán permanecer en cuarentena durante dos semanas.

Nueva Zelandia actualmente no tiene casos activos de coronavirus y no se han reportado casos positivos en los últimos 17 días. No ha habido nadie recibiendo tratamiento en un hospital por COVID-19 durante los últimos 12 días y han pasado 40 días desde el último caso de transmisión comunitaria.

“Esta libertad sin restricciones dependerá en gran medida del papel continuo que desempeñarán nuestros controles fronterizos para mantener al virus fuera? El virus estará en el mundo por algún tiempo”, dijo Ardern en una conferencia de prensa el lunes.

El anuncio se produjo cuando el número global de infecciones confirmadas por coronavirus superó los siete millones el lunes, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, con más de 402.000 personas muertas. Nueva Zelandia ha tenido 1.504 casos confirmados y 22 muertes.

Línea de tiempo del confinamiento en Nueva Zelandia

El primer caso de coronavirus se confirmó en Nueva Zelandia el 28 de febrero, más de un mes después de que Estados Unidos confirmara su primera infección.

El 14 de marzo, cuando el país tenía seis casos, Ardern anunció que cualquier persona que ingresara al país necesitaría aislarse durante dos semanas, la que en ese momento era una de las restricciones fronterizas más duras del mundo. A los extranjeros se les prohibió ingresar al país el 20 de marzo.

Días después, el 23 de marzo, sin muertes y cuando había 102 casos confirmados, Ardern anunció que el país entraría en el confinamiento “nivel tres”. Se cerraron negocios no esenciales, se cancelaron eventos y reuniones, y se cerraron las escuelas a todos los niños, excepto a los trabajadores esenciales.

Se les dijo a los empleadores que permitieran trabajar desde casa cuando fuera posible, el transporte público estaba reservado para los trabajadores esenciales y se prohibió el transporte aéreo nacional discrecional entre regiones.

En la medianoche del 25 de marzo, Nueva Zelandia se trasladó al bloqueo más estricto del nivel 4, y se le dijo a la gente que no saliera de su hogar, excepto para hacer ejercicio esencial cerca de su casa, mientras mantenía el distanciamiento social.

El 9 de abril, a pesar de la disminución de los casos, Ardern endureció las restricciones fronterizas para que todos los ciudadanos y residentes permanentes que llegaran a Nueva Zelandia estuvieran obligados a pasar dos semanas en cuarentena en una instalación aprobada en lugar de en su hogar.

El país también ha dicho que tiene una de las capacidades de tests más altas del mundo.