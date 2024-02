Tragedia cerca de Miami: murió una niña que quedó enterrada en la arena

Una niña murió después de quedar enterrada en la arena luego de que el agujero que cavaba junto con su hermano colapsara encima de ellos en una playa del sur de Florida este martes, informaron las autoridades.

Los servicios de emergencias acudieron a Lauderdale-by-the-Sea poco después de las 15 y encontraron a su hermano , de unos 8 años de edad, enterrado hasta el pecho, dijo Sandra King, portavoz del Departamento de Bomberos de Pompano Beach. La niña, de unos 7 años, se encontraba completamente enterrada debajo de él, agregó.

Hasta el momento no se difundieron las identidades ni las edades exactas de los niños.

El agujero tenía alrededor de 1,8 metros de profundidad al momento en que se vino abajo, dijo King al diario South Florida Sun-Sentinel.

El hecho ocurrió en El Mar Drive a la altura 4424, en Fort Lauderdale, al norte de Miami. Un video obtenido por el canal CBS Miami mostró la desesperación de bañistas usando sus manos para rescatar a los niños.

Los rescatistas utilizaron tablas de apoyo para evitar la caída de más arena mientras usaban palas para sacar a los niños, relató King. La vocera señaló que desconocía cuánto tiempo estuvieron enterrados.

“Fue un accidente incomprensible”, dijo King, quien comentó que hay una investigación en curso.

Los paramédicos de Pompano Beach Fire Rescue trasladaron a la niña de urgencia al Centro Médico Broward Health en Fort Lauderdale, en donde fue declarada muerta, indicó King.

“Estábamos realizando técnicas para salvarle la vida para tratar de recuperarle el pulso, pero nunca se recuperó y fue declarada muerta en el hospital”, dijo la mujer.

Por su parte, cuando el niño fue rescatado, fue trasladado por sus propios padres a un patrullero que lo llevó a un hospital. Está en condición estable. King dijo que no sabía si la familia es local o si son turistas.

Según repasa el medio South Florida Sun-Sentinel, el año pasado, después de que un adolescente muriera en la localidad turística de Outer Banks, en North Carolina, por haber quedado enterrado en la arena, una empresa de administración de propiedades y casas de vacaciones de ese balneario publicó una nota en un blog sobre los peligros de cavar pozos en la playa.

“La arena es, por naturaleza, estructuralmente inestable”, decía el texto. “La erosión de la playa, las tormentas y la remoción de arena pueden debilitar el área, lo que podría causar problemas incluso después de que se haya vuelto a tapar el agujero”.

La empresa recomendó que los pozos no se cavaran a una profundidad superior a la altura de las rodillas y que se mantuvieran alejados de las dunas, donde puede ser aún más peligroso hacer este tipo de actividad.

Además, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en 2007, y realizado por los doctores Bradley Maron de la Facultad de Medicina de Harvard, Barry Maron de la Fundación del Instituto del Corazón de Minneapolis y la enfermera Tammy Haas, contabilizaba 52 incidentes mortales y no mortales vinculados con este tipo de actividades en los diez años anteriores. El informe mencionaba que quedar enterrado en la arena era un peligro poco común y poco reconocido.

“Por lo general, las víctimas quedaban completamente sumergidas en la arena cuando las paredes del pozo colapsaban inesperadamente, sin dejar prácticamente ninguna evidencia del agujero o la ubicación de la víctima. El colapso era provocado inadvertidamente por una variedad de circunstancias, incluyendo cavar, hacer un túnel, saltar o caer al agujero”, decía el estudio.