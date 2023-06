Tragedia en la India: choque de trenes dejó casi 300 muertos y cientos de heridos

Al menos 288 personas murieron y más de 850 resultaron heridas en una colisión entre tres trenes en el este de India, dijeron las autoridades el sábado, en la peor catástrofe ferroviaria del país en más de 20 años.



Según precisó la agencia AFP, en el lugar de la tragedia cerca de Balasore, en el estado de Odisha (este), se observan compartimentos del tren destrozados, con trozos de metal retorcidos y manchados de sangre.



Algunos vagones quedaron completamente volcados y los equipos de rescate buscaban sobrevientes atrapados, mientras decenas de cuerpos yacían junto a las vías cubiertos por sábanas blancas. At least 50 people were killed and at least 300 hospitalized in India after a passenger train derailed and collided with a goods train in Odisha's Balasore district, according to media reports https://t.co/Ais0hYY9Tk pic.twitter.com/oY7lLllc7S — Reuters (@Reuters) June 2, 2023





Este sábado, la salida del sol permitió a los equipos de rescate comprobar la magnitud de la tragedia. El responsable de bomberos de Odisha, Sudhanshu Sarangi, dijo que el balance era de 288 muertos, pero que podía aumentar hasta 380. "Las labores de rescate continúan", dijo a la agencia de noticias AFP desde el lugar de la tragedia.



Los accidentes ferroviarios no son inusuales en India, que cuenta con una de las mayores redes ferroviarias del mundo. El país ha vivido varios siniestros de este tipo en el pasado, pero esta catástrofe se considera la más mortífera desde los años 1990.



El secretario en jefe del estado de Odisha, Pradeep Jena, confirmó además que "unos 850 heridos fueron enviados a hospitales" tras el suceso ocurrido a unos 200 kilómetros de la capital del estado, Bhubaneswar. #Ahora | Al menos 280 personas murieron y más de 850 resultaron heridas en un choque múltiple de trenes en el estado de Odisha, al este de la #India.



Se trata del accidente ferroviario más mortífero del país en más de 20 años. #EN6 #Internacionales



📹: AFP. pic.twitter.com/AsoVzDPIyd — El Noticiero (@elnoticiero_6) June 3, 2023

El desastre fue provocado por el descarrilamiento de un tren expreso que iba de Bengaluru hacia Calcuta, en el noreste, y que cayó a la vía adyacente en dirección sur.



Minutos después, el Coromandal Express, que iba de Calcuta a Chennai, se estrelló contra los escombros. Algunos de sus vagones colisionaron también con un tren de mercancías estacionado en las inmediaciones.



Un sobreviviente afirmó a la prensa local que dormía cuando ocurrió el accidente, y que despertó atrapado entre una decena de pasajeros. Consiguió salir del convoy arrastrándose, con heridas en el cuello y el brazo.



Otra cadena de televisión mostró imágenes gráficas de un vagón volcado y de personas que trataban de sacar a las víctimas.



"La gente estaba gritando, pidiendo ayuda", contó Arjun Das, un superviviente, a la televisión local. "Había heridos tirados por todas partes, dentro de los vagones y sobre las vías. Quiero olvidar las escenas", añadió.



Anubhav Das, un investigador de 27 años, relató también a la AFP lo que vio tras el choque.



"Vi escenas llenas de sangre, cuerpos destrozados y un hombre con un brazo amputado siendo ayudado desesperadamente por su hijo herido", contó.



Y añadió: "Perdí la cuenta de los cadáveres antes de abandonar el lugar. Ahora me siento casi culpable".



Ante la elevada cantidad de afectados, los heridos eran trasladados tanto en ambulancias como en autobuses hacia cualquier hospital que dispusiera de espacio.

Tras el hecho, el primer ministro indio, Narendra Modi, se trasladó en helicóptero el sábado a la zona del accidente y tenía previsto más tarde visitar a pasajeros ingresados en hospitales de Balasore.



"En esta hora de dolor, mis pensamientos están con las familias que perdieron a seres queridos. Que los heridos se recuperen pronto", dijo Modi en Twitter. At least 261 people have died in India's worst rail accident in over two decades, officials said on Saturday, after a passenger train went off the tracks and hit another one in the east of the country. https://t.co/6Tl4ejeoby



Photo: AFP pic.twitter.com/HfHH3wmih3 — The Times Of Earth (@timesofearth) June 3, 2023





El mandatario también afirmó haber hablado con el ministro de Ferrocarriles, Ashwini Vaishnaw, para "estudiar la situación".



El accidente ferroviario más mortífero del país se remonta al 6 de junio de 1981 en el estado de Bihar (este), donde siete vagones de un tren se precipitaron desde un puente hasta un río causando entre 800 y 1.000 muertos.



Más recientemente, el 20 de noviembre de 2016, un tren con 2.000 pasajeros se descarriló en el estado de Uttar Pradesh (norte) muertosmientras la mayoría dormía, causando 146 muertos y 180 heridos.



En este siglo, India ha tenido 13 accidentes de tren con más de 50 víctimas, tres de ellos fruto de atentados.