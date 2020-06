Trump amenaza con un despliegue militar por el toque de queda

El asesinato en Mineápolis (EEUU) del afroamericano George Floyd sigue generando momentos tensos por estas horas.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que se está desplegando a miles de soldados fuertemente armados y agentes de seguridad para detener la violencia en la capital de Estados Unidos, y prometió hacer lo mismo en otras ciudades si los alcaldes y los gobernadores no logran recuperar el control de las calles, ante las protestas por la muerte de Floyd.

"Los alcaldes y los gobernadores deben establecer una presencia abrumadora de fuerzas de seguridad hasta que la violencia haya sido sofocada", dijo Trump en la Casa Blanca mientras agentes dispersaban a los manifestantes con gases lacrimógenos a pocas cuadras de distancia.

La Alcaldía del Distrito de Columbia, donde está Washington, amplió a cuatro horas a más el toque de queda en la capital estadounidense después de las protestas por la muerte

de Floyd en Mineápolis a manos de la policía, que este fin de semana dejaron destrozos en los alrededores de la Casa Blanca.

En un mensaje en Twitter, la alcaldesa del distrito, Muriel Bowser, indicó que el toque de queda se aplicará en toda la ciudad entre ayer lunes y el miércoles a partir de las 19 hora local y las 6 hora local.

El 25 de mayo, George Floyd, un estadounidense de 46 años, acudió a la tienda Cup Foods, en Mineápolis, Minnesota, a comprar unos cigarros, según relatos de testigos. Una vez en el lugar, al momento de pagar, el empleado responsable, un adolescente, dedujo que el billete de 20 dólares con el cual intentó pagar Floyd era falso, por lo que llamó a la policía.

George Floyd, quien tenía ya varios años viviendo en Mineápolis tras mudarse de su natal de Texas, era cliente habitual de la referida tienda de conveniencia, según confirmó el dueño de la tienda, Mike Abumayyaleh, quien ya no se encontraba en ese momento en el lugar.

Agentes policiales que respondieron a una llamada por uso de dinero falso se acercaron al vehículo de Floyd. Según la policía, le dijeron que saliera del auto y él se resistió.

Los agentes esposaron al sospechoso y se dieron cuenta de que parecía sufrir un problema médico. Algunas imágenes muestran a un agente blanco con su rodilla sobre el cuello de Floyd, que está tumbado en el piso. "No puedo respirar, no me maten", se oye decir a Floyd.

El arrestado Derek Chauvin (que puso su rodilla sobre el cuello de Floyd) es uno de los cuatro agentes de policía que fueron despedidos tras la muerte del hombre de 46 años.

Por estos días se han observado saqueos e incendios por las protestas en los principales puntos del país.

Las víctimas



Al menos tres personas han fallecido en las violentas protestas por George Floyd en Estados Unidos. Uno de los casos se registró en Kentucky, mientras que otros dos corresponden a Iowa. Al menos 40 ciudades han aplicado el toque de queda. Minnesota extendió dos días el toque de queda.