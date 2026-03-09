Trump dijo que la guerra está cerca del fin, pero Irán le respondió con una dura advertencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó minimizar la percepción de amenaza internacional al calificar la guerra con Irán como una "corta excursión" durante una reunión con dirigentes republicanos en su club de golf en Doral, Florida, y en una rueda de prensa posterior. Trump enfatizó que las fuerzas estadounidenses están dando una "paliza" al régimen iraní y aseguró que no permitirá que un "régimen terrorista tenga al mundo de rehén".

Entre los elementos clave de sus declaraciones se destacan:

La guerra será corta y continuará hasta lograr la derrota total y decisiva de Irán.

Trump afirmó que los avances estadounidenses ya representan un "tremendo éxito", señalando que Irán habría perdido capacidades críticas como Marina, comunicaciones y fuerza aérea.

Sobre el crudo, el mandatario reconoció el impacto del conflicto en los precios: el barril superó los US$100, alcanzando hasta US$118, y anunció la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras para estabilizar los mercados estratégicos, especialmente en el Golfo.

Amenazó con golpear duramente a Irán si bloquea el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz, que concentra el 20% del crudo mundial.

Mencionó la reciente designación del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, declarando su "decepción" y subrayando que Estados Unidos no detendrá la ofensiva hasta lograr la victoria definitiva.

Además, Trump destacó su conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, abordando tanto la guerra en Ucrania como la situación en Oriente Medio, describiendo el diálogo como "positivo" y señalando la disposición de Rusia a actuar de manera constructiva en la región.

La respuesta de Irán: "Nosotros determinaremos el fin de la guerra"

Frente a las declaraciones de Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado contundente a través de la agencia Fars, dejando claro que la guerra no terminará por decisión estadounidense:

"Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", afirmó el cuerpo militar de élite.

La nota acusó a Trump de proclamar falsamente el fin de las capacidades militares iraníes para aliviar la presión sobre sus tropas: "El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica".

Sobre el armamento, Irán aseguró que ahora cuenta con mayor volumen de misiles y ojivas de más de una tonelada, más potente que al inicio del conflicto.

La nota también hizo referencia al Estrecho de Ormuz, cuestionando la afirmación de Trump sobre la facilidad de tránsito de buques comerciales y militares. Según Irán, los buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1000 kilómetros de la zona para protegerse de los misiles y drones iraníes.

Este mensaje enfatiza que las decisiones sobre el futuro de la región están ahora en manos de las fuerzas iraníes, y que Estados Unidos no determinará unilateralmente el fin del conflicto.

Impacto geopolítico y económico

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán tiene repercusiones inmediatas en la economía y la seguridad internacional:

El precio del petróleo se vio afectado significativamente, llegando a picos históricos debido a la incertidumbre sobre el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

La estabilidad regional permanece en riesgo, con amenazas de escalada militar y posibles impactos sobre rutas comerciales críticas.

Las declaraciones cruzadas reflejan una guerra de percepciones, donde cada país busca mostrar fuerza y control, pero el equilibrio de poder sigue siendo frágil.

Expertos internacionales consideran que la combinación de presiones militares y diplomáticas, junto con la comunicación estratégica de ambos gobiernos, mantiene un escenario volátil donde cualquier error de cálculo podría agravar el conflicto.

Perspectivas futuras

Con Trump insistiendo en la rapidez de la operación militar y la Guardia Revolucionaria asegurando su capacidad de decidir el final, la situación en Medio Oriente permanece altamente tensa. La interacción entre sanciones económicas, movimientos militares estratégicos y negociaciones internacionales será decisiva para determinar si la guerra alcanza un fin negociado o si se prolonga con consecuencias mayores.

Mientras tanto, los mercados energéticos globales, la seguridad de rutas comerciales y la estabilidad política en la región siguen en un delicado equilibrio, donde cada declaración oficial tiene un impacto directo y medible.