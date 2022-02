Trump responsabilizó a Biden por la crisis en Ucrania y dijo que podría derivar en una nueva guerra mundial

El expresidente estadounidense Donald Trump consideró este domingo que la invasión rusa a Ucrania "nunca debería haber ocurrido" y que podría derivar en una "guerra mundial", además de fustigar a su sucesor Joe Biden, al que calificó de "débil y sumamente incompetente".



"Es algo horrible. Nunca debería haber ocurrido, bajo ninguna circunstancia, y es lo que es", dijo Trump sobre la crisis en Ucrania.



"Pero se está demostrando una gran valentía, y creo que están haciendo un gran trabajo; mucho más de lo que cualquiera hubiera creído posible", señaló en declaraciones a Fox News en Florida después de participar en el congreso anual de los conservadores CPAC.



"Miles de personas, es decir, esto puede llevar a algo mucho más grande que esa zona", advirtió Trump y señaló que "esto puede llevar a (involucrar a) muchos otros países y puede llevar a una guerra mundial".



Durante la conferencia en Orlando, el exmandatario se refirió también a la situación en Ucrania y dijo que el presidente de ese país, Volodimir Zelenski era un "hombre valiente" y lo elogió por "aguantar".



Medios estadounidenses revelaron en los últimos días que ese país se preparaba para evacuar a Zelenski, quien supuestamente es objetivo de Rusia, pero el mandatario se niega a abandonar Kiev.



En ese contexto, Trump responsabilizó a Biden por la crisis en Ucrania y lo llamó "débil y sumamente incompetente".



Además defendió declaraciones previas en las que calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, de inteligente y consideró que las sanciones son una respuesta débil.



"El problema no es que Putin es inteligente, sino que nuestros líderes son tontos", apuntó, según el canal Wesh 2 de Orlando.



Días antes de que Rusia decidiera lanzar su operación sobre Ucrania, Trump había dicho que Putin se veía "alentado" a invadir Ucrania después de presenciar la "incompetencia" estadounidense en la retirada de Afganistán del año pasado.



"Estados Unidos no estaría en esta posición si yo todavía estuviera en la Casa Blanca", acotó en una entrevista con el canal Fox.



Trump dijo que la administración Biden es responsable de esta situación y lo vinculó directamente a la retirada de Afganistán, al asegurar que China y Rusia estaban mirando atentamente.



"Cómo llegamos aquí es que cuando observaron Afganistán, y vieron la retirada más incompetente en la historia de probablemente de cualquier ejército, el presidente Xi (Jinping) y el presidente Putin (...) dijeron: '¿Qué está pasando? No saben lo que están haciendo'. Y de repente creo que se volvieron mucho más ambiciosos", atacó.