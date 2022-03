Ucrania denuncia que Rusia desconectó la planta nuclear de Chernobyl y podría liberar radiación

La preocupación aumenta luego de la denuncia de Ucrania de que Rusia desconectó la planta nuclear de Chernóbyl. La compañía estatal ucraniana Energoatom advirtió que no pueden enfriar el combustible nuclear gastado.

La extinta planta atómica fue capturada y desconectada por las fuerzas rusas poco después del comienzo de la invasión, por lo que las autoridades ucranianas no saben cuáles son los niveles de radiación en la planta de energía nuclear. Ucrania advirtió que hace días que la estación nuclear no tiene suministro de energía, no puede ser reconectada por los enfrentamientos en la zona y podría liberar sustancias radioactivas al aire. Además, la ciudad de Slavutich también está sin suministro de energía

A su vez, la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que Chernobyl ya no transmite datos al organismo de control atómico de la ONU.

Torturas al personal

El ministro de Energía de Ucrania, Herman Galushchenko, denunció este martes que los empleados de la central nuclear de Zaporizhia “están física y mentalmente agotados” debido a que “han sido retenidos como rehenes durante cuatro días.

Según informó el Centro de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Energía ucraniano en su perfil oficial de Facebook, el personal de la planta nuclear de Zaporizhzhia “capturada por Rusia sufrió torturas”.

Según Galushchenko, “dentro de la estación hay unos 500 soldados rusos y 50 unidades de equipo pesado”. Además, los rusos habrían obligado al personal de la planta a grabar un llamamiento, que pretenden utilizar con fines propagandísticos, tal y como han confirmado también las agencias ucranianas Ukrinform y Unian.

“La máquina de propaganda de Rusia creará otra falsificación, que demostrará a sus ciudadanos y a la comunidad internacional que justifiquen sus propios crímenes”, remarcó en el Facebook del Centro de Comunicaciones Estratégicas.

“Instamos a nuestros socios internacionales a tomar todas las medidas para prohibir los combates alrededor de las centrales nucleares, retirar las tropas de ocupación de los objetos nucleares incautados y cerrar el cielo sobre Ucrania”, agregó.