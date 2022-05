Ucrania ofrece a Rusia intercambiar prisioneros de guerra rusos por ucranianos heridos en Azovstal

Ucrania ha ofrecido a Rusia liberar a los prisioneros de guerra rusos a cambio de la evacuación de los soldados ucranianos heridos de la planta siderúrgica Azovstal sitiada en Mariupol, según dijo el miércoles la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

En una publicación de Facebook, Vereshchuk dijo que aún no hay acuerdo y que se están llevando a cabo negociaciones con respecto a la propuesta.

“A partir de ahora, es imposible levantar el bloqueo de Azovstal por medios militares. Los defensores de Azovstal no se rendirán prisioneros. Es digno de respeto. Los rusos no se enterarán de la extracción. Esta es una realidad, pero viniendo de los rusos , no es sorprendente”, escribió.

Por primera vez, reportan la muerte de un civil ruso

Según los informes, por primera vez, un civil en Rusia murió como resultado de un bombardeo transfronterizo desde Ucrania, según las autoridades rusas.

Según consignó CNN, el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo que “una persona murió durante el bombardeo de la aldea de Solokhi”, un pueblo a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania.

“La población de la aldea de Solokhi será llevada a un lugar seguro bajo el liderazgo del jefe del distrito, Vladimir Pertsev, y el jefe del Ministerio regional de Situaciones de Emergencia, Sergey Potapov”, dijo Gladkov