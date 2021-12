Un anciano de 87 años y su nieta se graduaron el mismo día

La prueba de que nunca es tarde para alcanzar los objetivos ha sido demostrada en Estados Unidos donde un abuelo de 87 años celebró su graduación en la universidad el mismo día que su nieta. Una historia por demás impactante que rápidamente se hizo viral y que se llevó los aplausos de miles de internautas.

Según relatan los medios internacionales, los protagonistas de esta historia son un abuelo y su nieta, quienes residen en San Antonio, Texas, y que ya habían tenido un cierto protagonismo en 2016 cuando ambos llegaron a los medios de comunicación por ser compañeros de clase en la misma universidad. Ahora, vuelven a aparecer en los titulares porque lograron graduarse el mismo día en la misma institución educativa.

Esta es la historia de René Neira, un abuelo de 87 años, que obtuvo su licenciatura el sábado pasado dando muestras claras de que la edad es solo un número cuando realmente se quieren alcanzar metas y ambiciones. Lo mismo ocurre con su nieta, Melanie Salazar, de 23 años, que también se graduó ese día y se mostró orgullosa de hacerlo en compañía de su abuelo.

El momento más emotivo y el fruto del esfuerzo

René y Melanie son mucho más que abuelo y nieta, ambos se propusieron una meta personal y la alcanzaron en forma conjunta en The University of Texas at San Antonio. La historia de su egreso demostró que nunca es demasiado tarde.

Así fue que el sábado 11 de diciembre, Melanie llevó a su abuelo René a la ceremonia de graduación en la Universidad de Texas en San Antonio y el momento fue uno de los más emotivos. Ambos recibieron una multitud de elogios por parte de la comunidad educativa.

La UTSA fue la encargada de hacer pública esta historia de superación al publicar dos fotos de René y Melanie en el momento de la graduación.

Melanie Salazar obtuvo su licenciatura en Comunicaciones, mientras que René Neira recibió su diploma de licenciatura en Economía. Ambos fueron reconocidos por la institución educativa que destacó el esfuerzo y subrayó este logro como el verdadero fruto de las “metas familiares”. Además, la universidad hizo pública la historia y resaltó el esmero y la dedicación familiar para alcanzar este objetivo.