Un papá streamer transmitía en directo cuando su bebé de 8 meses dijo sus primeras palabras

Arex the Bold es un fiel usuario de la plataforma Twitch. Desde ahí no deja de compartir con sus seguidores varios momentos de su vida. Uno de ellos fue el del día en que su bebé de ocho meses logró decir “buenas noches” y lo dejó completamente sorprendido. Los streamers y quienes vieron el clip calificaron el momento como un hecho totalmente insólito.

El joven padre es creador de contenido en Los Ángeles, aunque su lugar de residencia es Japón. El hombre estaba grabando contenido cuando su pequeña de tan solo ocho meses interrumpió el stream. “Estoy encantado de que la cámara haya grabado esto”, escribió junto a las imágenes de video que conquistaron a todos.

La niña se apareció en medio de su directo mientras jugaba Leyendas Pókemon: el padre le dice que es tarde y ella contesta con las palabras de las que todos hablan. “Cariño, tienes que ir a dormir. Vale, di buenas noches”, le dijo el hombre mientras corría el micrófono con el que transmitía. Fue ahí cuando la bebé se giró y balbuceó: “Buenas noches”.

Una streamer de Twitch tiene el usuario de “El Juego del Calamar” y asegura que vive un infierno

Cuando Lidya Ellery ingresó en las redes sociales en el 2006 jamás imaginó todo lo que viviría por el nombre de usuario que eligió. Ella eligió @SquidGame o @SquidGaiming para denominar sus perfiles que en español significa El Juego del Calamar. Con el estreno de la serie sur coreana en Netflix la influencer comenzó a ser víctima de diversas agresiones al punto que asegura estar viviendo un verdadero infierno.

La joven es atacada constantemente por su nombre de usuario. Foto: Instagram @squidgame

“Empecé a recibir mensajes abusivos de la gente. Se estaba enojando conmigo porque son fans y piensan que me he apropiado del nombre”, se quejó Lidya Ellery. Si bien por el momento decidió que no va a cambiar su nombre, aunque aún lo sigue pensado, tuvo que desactivar las notificaciones para frenar los ataques. Como si fuera poco perdió varias posibilidades de publicidad ya que la gente no quiere contratarla porque su nombre es “juego del calamar”.