Un periodista murió en plena final de la Champions de handball

Un periodista polaco murió durante la final de la Liga de Campeones de handball masculino que el Magdeburgo alemán ganó al Kielce polaco (30-29, después de prolongación), este domingo en la ciudad de Colonia. Así lo anunció la Federación Europea de Handball(EHF). Se trata de Pawel Kotwica, un hombre de 51 años que trabajaba desde hace treinta años para el diario regional polaco Echo Dnia.

“Pawel Kotwica era un gran periodista, un destacado experto en handball, que amaba el deporte más que todo. Hablábamos horas y horas de partidos, de jugadores, de tácticas. Toda la redacción del Echo Dnia llora, es difícil expresar nuestra tristeza”, escribió el periódico en su página web.

El hombre se desplomó en la tribuna de prensa a 12 minutos y 20 segundos del final del tiempo reglamentario. Fue evacuado del lugar por los servicios de asistencia médica sin haber recuperado la consciencia.

Por su parte el EHF anunció la muerte del periodista antes de la conferencia de prensa pospartido, que fue por ese motivo cancelada, después de que se guardara un minuto de silencio.

“La EHF lamenta la muerte de un colega de los medios en la TRUCKSCOUT24 EHF FINAL4. Fue tratado médicamente en la segunda mitad de la final, pero lamentablemente falleció. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y parientes”, escribió la EHF en su cuenta de Twitter.

“Pawel, te recordaremos y ganaremos, pero nadie nos devolverá estar contigo”, escribió en Twitter el Kielce, que trasladó sus condolencias a la familia. “Hoy no hay nada que importe más”, apuntó. The EHF mourns the death of a media colleague at the TRUCKSCOUT24 EHF FINAL4. He was medically treated in the second half of the final, but sadly passed away. Our thoughts and prayers are with his family, friends and relatives. — EHF Champions League (@ehfcl) June 18, 2023

La final de Liga de Campeones de handball

Pese al trágico episodio y tras la reanudación del partido, el SC Magdeburgo alemán conquistó por cuarta vez en su historia la Liga de Campeones europea de handball masculino al derrotar el domingo en Colonia, tras la prolongación, al Kielce polaco por 30-29.

El Kielce se quedó por segundo año seguido como subcampeón del torneo. En el pasado solo fue una vez campeón de esta competición, en 2016.

Asimismo, el Magdeburgo regresaba este curso a la Champions después de siete años de ausencia y añade este título a los logrados en 1978, 1981 y 2002. Antes de la final se jugó el partido por el tercer puesto, en el que el FC Barcelona se impuso 37-31 al París Saint-Germain.

El conjunto catalán, que había conquistado las dos ediciones anteriores del torneo continental, perdió el sábado su semifinal ante el Magdeburgo, mientras que los parisinos habían caído ante el Kielce.

Este domingo los catalanes forjaron su victoria sobre todo antes del descanso, al que llegaron con un 22-13 favorable.

El equipo dirigido por Carlos Ortega cierra un curso brillante con los títulos de Liga ASOBAL, la Copa del Rey, la Copa ASOBAL y la Supercopa Ibérica. No revalidar la corona en la Champions, sin embargo, deja un sabor amargo en la despedida de la temporada.