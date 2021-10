Un terremoto de magnitud 6,5 se registró en la isla de Taiwán

Un terremoto de magnitud 6,5 fue registrado en el nordeste de Taiwán el domingo, según la agencia de meteorología, y los habitantes indicaron que se sintieron fuertes temblores en la capital, Taipéi. El movimiento inicial fue seguido por una réplica de magnitud 5,4.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo fue de magnitud 6. El epicentro del sismo se situó en el condado de Yilan, según la agencia de meteorología, que precisó que se produjo a las 13H11 (05H11 GMT) y a una profundidad de 67 km.

El servicio de transporte público en Taipéi quedó parcialmente suspendido.

El temblor duró unos 10 segundos y fue sentido como el más fuerte de año, según un periodista de la AFP en Taipéi.

El centro de operaciones de emergencia de Taiwán informó de una persona herida, una mujer golpeada por la caída de rocas. Sus amigos la llevaban a cuestas por una montaña en el condado oriental de Hualien.

El terremoto principal fue seguido por una réplica de 5,4 grados y el sistema de metro MRT de Taipei cerró por precaución durante algo menos de una hora antes de reanudar el servicio. Tom Parker, un ilustrador británico que vive en Taipei, dijo que estaba viajando en el metro cuando se produjo el terremoto. “Es la primera vez que siento un terremoto en el MRT. Es como una montaña rusa”, tuiteó, añadiendo que a él y a otros viajeros se les pidió que se refugiaran en la estación.

Muchos otros informaron del temblor en las redes sociales. “Me asusté mucho, grité en mi habitación”, escribió el usuario de Facebook Yu Ting. “Este terremoto es realmente grande, los cristales se han hecho añicos en mi salón”.

Algunas tiendas de comestibles informaron de que los alimentos y otros productos fueron arrojados de los estantes por el temblor.

Las autoridades dijeron que no esperaban daños generalizados porque el sismo no fue superficial. “El público no tiene que preocuparse demasiado”, dijo Chen Kuo-chang, jefe del centro sismológico de la oficina central de meteorología. “El terremoto es profundo y su intensidad no es tan grande... podría haber causado daños imprevisibles si fuera poco profundo”, añadió.

Los terremotos son recurrentes en Taiwán, puesto que la isla está situada en plena unión de dos placas tectónicas. Hualien, un lugar muy turístico, fue sacudido en 2018 por un sismo de magnitud 6,4, que causó 17 muertos y casi 300 heridos.

En septiembre de 1999, un terremoto de magnitud 7,6 mató a unas 2.400 personas, en la peor catástrofe natural de la historia de la isla. Un sismo de 6,2 fue registrado en diciembre de 2020, pero no se produjeron heridos ni daños importantes.