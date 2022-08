Una abuela y su nieto viajan juntos para visitar todos los parques nacionales de EE. UU.

Una señora de 92 años y su nieto de 41 se han embarcado en una aventura de lo más curiosa: se propusieron, hace ya siete años, visitar todos los Parques Nacionales de los Estados Unidos. Ambos son de Duncan Falls. Ohio y en 2015 comenzaron esta travesía que está a punto de llegar a su agridulce final.

La idea surgió cuando Brad Ryan, el nieto, le estaba contando a su abuela Joy sobre un viaje que hizo en el Sendero de los Apalaches. El joven explicó: “Me sentí mal porque ella siempre vivía a través de mis historias. Y así, sabiendo que ella nunca había visto los desiertos y las montañas y el océano y estos increíbles lugares de la Tierra, sentí que era una responsabilidad que tenía con ella para asegurarme de que tuviera algunos recuerdos propios”.

Así fue que inicialmente la invitó a una excursión al “Great Smoky Mountains National Park”, pensando que sería la única. Obviamente no fue el caso, y el dúo se propuso recorrer todos los parques nacionales del país para ver a la naturaleza en todas sus facetas.

Brad agregó: “Uno piensa que el hecho de que tu abuela de 85 años te acompañe en una acampada va a ser algo desafiante. Pero la subestimé, eso fue culpa mía. Fue mi percepción errónea de lo que significa la edad y, sobre todo, de lo que su espíritu le permitiría hacer”. La mujer siempre había querido ver a los osos cazar peces en el río y pudo cumplir su deseo y muchos otros. (Foto: Instagram)

Por su parte, la abuela Joy dijo: “Siempre he tratado de ser positiva en mi vida y no estaba de más intentar algo una vez. No quería tener que lamentar al día siguiente no haberlo hecho”. Así comenzó su travesía. Ambos abrieron una cuenta de Instagram para documentar sus viajes, sumando más de 58 mil seguidores en estos 7 años de aventuras.

La Jefa de Asuntos Públicos y Portavoz Principal de los Servicios de Parques Nacionales, Jenny Anzelmo-Sarles, dijo en un comunicado: “La abuela Joy, y su nieto Brad, son una inspiración para todos nosotros. Los parques nacionales se disfrutan mejor con las personas que amamos, y está claro que Joy y Brad comparten un vínculo especial, que se ha visto reforzado por el tiempo que han pasado viajando juntos”.

Si bien la pandemia de COVID-19 los detuvo cuando recién llevaban 29 parques recorridos, pudieron volver a viajar cuando las cosas se calmaron. Ahora solo les falta visitar el Parque Nacional de Samoa Americana, una isla perdida en el Pacífico que tiene solamente 46 mil habitantes. Luego de eso habrán completado los 63 parques.