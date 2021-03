Una conductora de TV vivió un gran susto al ser atacada en vivo por una mujer desnuda

Un tenso momento tuvo lugar en un programa de televisión de Rumania. La reconocida periodista y presentadora Mirela Vaida fue atacada en vivo por una mujer que ingresó al estudio desnuda y le tiró una piedra. Inmediatamente fue retenida por un miembro del equipo, pero también debió intervenir la Policía.

La conductora comenzó con su programa Access Direct, donde se dispuso a presentar las noticias del día. De repente, y en cuestión de segundos, una mujer sin nada de ropa ingresó repentinamente al estudio, se abalanzó sobre ella y le tiró una piedra.

Entre gritos de terror, Vaida logró esquivarla y un asistente de piso retuvo a la agresora. Tras el episodio, censuraron la imagen bureándola e inmediatamente pasaron a una noticia elegida al azar para dejar de transmitir lo que pasaba en vivo en el piso.

Más tarde se supo que la mujer, que había sido dada de alta del Hospital de Obregia el 12 de marzo con un diagnóstico de “retraso” mental, llevaba varias piedras en su bolso y habría intentado matar a Vaida mientras le gritaba: “¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero!”.

A raíz de este hecho, la conductora se mostró temerosa y desconcertada, pero admitió que en su vida, lamentablemente, las amenazas son moneda corriente.

“Llamé a la policía. Estoy en shock. Temo por mi vida. No he presentado un informe policial, pero tal vez debería, porque recibo muchas amenazas, incluso en Facebook y YouTube, de una señora que me llama y me dice: 'Me pagarás toda la vida por lo que me hiciste en Access Direct, porque voy a ir a la cárcel por tu culpa'. Me temo que realmente me está amenazando, así que me tomaré las cosas más en serio”, detalló.

El video del momento en cuestión no tardó en viralizarse y fue tema de debate en las redes sociales, donde varios usuarios lo analizaron bien y hasta llegaron a poner en duda la veracidad de lo ocurrido.

Además consideraron que la atacante parece tener algo transparente sobre su cuerpo, como si hubiesen intentado ocultar algunas de sus partes íntimas. También remarcaron que una de las cosas que más los hace dudar es que desde el programa se plantean generalmente “temas dudosos” a fin de cautivar a mayor audiencia.

Esta semana, al volver a la conducción, la presentadora negó rotundamente las especulaciones y reconoció que este suceso la llevó a barajar seriamente la posibilidad de retirarse, al menos por un tiempo: “Al principio pensé en irme de vacaciones durante al menos una semana o dos. Lamentablemente, no es posible, o afortunadamente, ni siquiera sé cómo decirlo”.

Tras enumerar lo compromisos laborales que la retienen, concluyó: “Me di cuenta de que correr o huir de situaciones, no me caracteriza como persona. No es fácil, pero tengo un equipo conmigo, tengo una familia unida, tengo tus mensajes”.