Una monja y un sacerdote dejaron los hábitos para vivir una historia de amor

Massiel Pereyra y Tomás Cam, dos jóvenes oriundos de Perú, dejaron los hábitos para poder vivir una historia de amor. A través de las redes sociales, esta peculiar pareja compartió cómo fue el proceso de comenzar una relación alejados de la Iglesia.

Ambos se conocieron mientras se dedicaban a la vida religiosa. Él era sacerdote y ella monja. La inaudita forma en que se matchearon provocó que la pareja se convirtiera en un fenómeno de las redes sociales.

A principios de este año, Tomás publicó un video desde su cuenta de TikTok (@tomascamr) donde respondía por qué él y su pareja no se habían conocido antes. En el clip, contestó que esto fue así porque él estudiaba teología para ser padre y ella se había ordenado en un convento.

“Yo salí del seminario después de siete años. Ella salió después de seis años en el convento”, dijo Tomás en el video. Según contó, se conocieron mientras estudiaban teología. Sin embargo, no formaron una amistad duradera entonces: “Recuerdo haber hablado máximo, no sé, tres veces con ella en todos esos años. Realmente yo estaba superenfocado en lo mío”.

Massiel Pereyra dejó el convento y regresó a la vida laica. Por su parte, Tomás abandonó el sacerdocio y dejó los hábitos un año después que ella. Se contactaron a través de redes sociales y quedaron de verse. Casualmente, Tomás y Massiel se reunieron en el Puente de los Suspiros, uno de los lugares más románticos de Lima.

Sobre su primer encuentro, Tomás contó: “Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar. ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha, sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”.

Desde entonces, comenzaron a salir formalmente. Actualmente, la pareja lleva varios meses de relación. Aún no saben cómo terminará su historia, sin embargo, han cautivado a las redes sociales con el impactante inicio que tuvo.