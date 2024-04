Vietman condena a muerte a una multimillonaria por un fraude 44 mil millones de dólares

Fue el juicio más espectacular jamás celebrado en Vietnam, digno de uno de los mayores fraudes bancarios que el mundo haya visto jamás.

Detrás del majestuoso pórtico amarillo del palacio de justicia de la época colonial en la ciudad de Ho Chi Minh, una promotora inmobiliaria vietnamita de 67 años fue condenada a muerte el jueves por saquear uno de los bancos más grandes del país durante un período de 11 años.

Es un veredicto poco común: es una de las pocas mujeres en Vietnam condenadas a muerte por un delito de cuello blanco.

La decisión es un reflejo de la vertiginosa magnitud del fraude. Truong My Lan fue condenado por solicitar préstamos por valor de 44.000 millones de dólares (35.000 millones de libras esterlinas) del Saigon Commercial Bank. El veredicto exige que ella devuelva 27 mil millones de dólares, una suma que, según los fiscales, tal vez nunca se recupere. Algunos creen que la pena de muerte es la manera que tiene el tribunal de intentar animarla a devolver algunos de los miles de millones que faltan.

Las autoridades comunistas, habitualmente reservadas, fueron inusualmente francas sobre este caso, entrando en detalles minuciosos para los medios. Dijeron que 2.700 personas fueron citadas a declarar, mientras que 10 fiscales estatales y alrededor de 200 abogados estaban involucrados.

El delito

Lan controló ilegalmente Saigon Joint Stock Commercial Bank entre 2012 y 2022 para permitir 2.500 préstamos que resultaron en pérdidas de 27.000 millones de dólares para el banco, informó el medio estatal VnExpress.

A pesar de las circunstancias atenuantes (se trataba de un delito por primera vez y Lan participó en actividades benéficas), el tribunal atribuyó su dura sentencia a la gravedad del caso, diciendo que Lan estaba al mando de una empresa criminal orquestada y sofisticada que tuvo graves consecuencias sin posibilidad de que se recupere el dinero, dijo VnExpress.

Sus acciones “no sólo violan los derechos de administración de propiedad de individuos y organizaciones sino que también empujan al SCB (Saigon Joint Stock Commercial Bank) a un estado de control especial; erosionando la confianza de la gente en el liderazgo del Partido y el Estado”, citó VnExpress la sentencia.

Más de 80 imputados

Lan fue una de los 86 imputados en el caso, incluidos ex jefes del banco central, ex funcionarios gubernamentales y ex ejecutivos del SBC.

El juicio se desarrolló a lo largo de cinco semanas en la sureña Ciudad de Ho Chi Minh. Lan y los otros 85 fueron acusados por delitos que van de soborno y abuso de poder a apropiación indebida y violación de leyes bancarias.

Lan fue una de los 86 imputados en el caso. Foto: AP

Lan supuestamente malversó 12.500 millones de dólares, pero los fiscales afirmaron el jueves que los daños totales causados por el esquema alcanzan 27.000 millones, equivalente a 6% del PBI de Vietnam en 2023.

La empresaria negó los cargos y culpó a sus subordinados de lo sucedido.

Ella y los restantes acusados fueron detenidos como parte de una campaña nacional contra la corrupción. En su declaración final ante la corte la semana pasada sugirió que ha pensado en el suicidio. "En mi desesperación he pensado en la muerte", declaró Lan, según la prensa estatal.

"Estoy tan enfadada por haber sido tan estúpida como para involucrarme en este entorno empresarial tan feroz, el sector bancario, del cual tengo poco conocimiento", agregó.