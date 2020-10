Vietnam: 11 soldados muertos y 11 desaparecidos tras un deslizamiento de tierras

Once soldados murieron y once permanecen desaparecidos luego de que un gigantesco deslizamiento de tierras golpeara el centro de Vietnam este domingo, en momentos en que el país lucha contra las peores inundaciones en años.



La región sufre lluvias desde hace más de una semana y al menos 64 personas murieron por inundaciones y deslizamientos de tierra, según las autoridades vietnamitas.



Un alud de rocas descendió en los cuarteles de una base militar en la provincia de Quang Tri, y 22 soldados quedaron sepultados bajo el lodo, afirmó en su sitio internet un responsable del gobierno citado por la agencia AFP.



Hasta el momento se recuperaron once cuerpos, dijeron fuentes gubernamentales.



"Desde las 2 de la mañana se produjeron cuatro o cinco deslizamientos de tierra, que explotaron como bombas. Se sintió como si la montaña entera estuviese por colapsar", dijo el responsable local Ha Ngoc Duong, según el sitio VnExpress news.



El teniente general Phan Van Giang, responsable del Ejército, advirtió que podría haber más deslizamientos de tierra en la zona y aseguró que los socorristas necesitaban hallar un modo seguro de acceder al lugar.



Durante la temporada de lluvias, entre junio y noviembre, Vietnam sufre a menudo condiciones meteorológicas muy complicadas. Las provincias de la costa central son las más vulnerables.



El año pasado, 132 personas murieron o desaparecieron a causa de las catástrofes naturales en Vietnam, según datos de la oficina general de estadísticas.