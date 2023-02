Zelensky aseguró que "sí China se alía con Rusia, habrá una guerra mundial

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió este lunes a China contra el apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania y afirmó que hacerlo provocaría una guerra mundial.

“Para nosotros es importante que China no apoye a la Federación Rusa en esta guerra. De hecho, me gustaría que estuviera de nuestro lado”, dijo Zelensky al periódico alemán Die Welt. “Por el momento, sin embargo, no creo que sea posible”.

“Pero sí veo una oportunidad para que China haga una valoración pragmática de lo que está ocurriendo aquí”, añadió. “Porque si China se alía con Rusia, habrá una guerra mundial, y creo que China es consciente de ello”.

Casi un año después de que Rusia invadiera Ucrania, surgen nuevas preguntas sobre la posible disposición de China a ofrecer ayuda militar a Moscú en el cada vez más prolongado conflicto.

En una entrevista emitida el domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la inteligencia estadounidense sugiere que China está considerando la posibilidad de proporcionar armas y municiones a Rusia, una participación en el esfuerzo bélico del Kremlin que, según él, sería un “problema grave”.

Por su parte, la Unión Europea añadió este lunes que si China provee armas a Rusia, cruzará “una línea roja” en la relación con Bruselas.

El régimen de Xi Jinping salió a negar las versiones. Pero China mantiene una postura que dice ser pacifista pero mantiene una ambigüedad: se ha negado a criticar a Rusia por sus acciones o incluso a calificarlas de invasión en deferencia a Moscú. Al mismo tiempo, insiste en que deben defenderse la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones.

La cuestión ahora es si China está dispuesta a convertir ese respaldo retórico en apoyo material.

El lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, acusó a Estados Unidos de “avivar las llamas y avivar los enfrentamientos” al proporcionar a Ucrania armas defensivas, y afirmó que Beijing “nunca aceptará que (Estados Unidos) señale con el dedo e incluso coaccione y presione en las relaciones entre China y Rusia”. Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense

¿Apoya China a Rusia en su guerra contra Ucrania?

Sobre la invasión rusa, China ha tratado de mantener una línea muy fina y a menudo contradictoria.

China afirma que la expansión de la OTAN hacia el este provocó la acción de Rusia. Apenas unas semanas antes de la invasión del 24 de febrero de 2022, el presidente chino, Xi Jinping, recibió en Beijing al presidente ruso, Vladimir Putin, con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, momento en el que ambas partes emitieron una declaración conjunta en la que se comprometían a mantener una amistad “sin límites”. Desde entonces, China ha hecho caso omiso de las críticas occidentales y ha reafirmado ese compromiso. Vladimir Putin y Xi Jinping.

Pero China aún no ha confirmado la visita que Putin ha dicho que espera de Xi esta primavera.

China está “intentando tener las dos cosas”, dijo Blinken el domingo en la NBC. “Públicamente, se presentan como un país que lucha por la paz en Ucrania, pero en privado, como he dicho, ya hemos visto en estos últimos meses la prestación de asistencia no letal que sí va directamente a ayudar e instigar el esfuerzo bélico de Rusia.”

¿Ha proporcionado China apoyo material a Rusia?

Hasta ahora, el apoyo de China a Rusia ha sido retórico y político, y Beijing ha contribuido a impedir los esfuerzos por condenar a Moscú en las Naciones Unidas.

Blinken, en una conferencia de seguridad en Munich, Alemania, dijo que los EEUU ha sido durante mucho tiempo la preocupación de que China proporcionaría armas a Rusia y que “tenemos información que nos da la preocupación de que están considerando proporcionar apoyo letal a Rusia en la guerra contra Ucrania.” Eso se produjo un día después de que Blinken mantuviera conversaciones con Wang Yi, el más alto funcionario de política exterior del Partido Comunista Chino, en una reunión que ofreció pocas señales de una reducción de las tensiones o de avances en la cuestión de Ucrania.

“Para mí era importante compartir muy claramente con Wang Yi que esto sería un problema grave”, dijo Blinken, refiriéndose al posible apoyo militar a Rusia.

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, también expresó su preocupación por cualquier esfuerzo de los chinos para armar a Rusia, diciendo que “eso sería una línea roja”.

Las fuerzas rusas y chinas han realizado ejercicios militares conjuntos desde que Rusia invadió Ucrania hace un año, y más recientemente enviaron buques para participar en ejercicios con la armada sudafricana en una ruta marítima clave frente a la costa sudafricana.

¿Qué ha dicho China al respecto?

“Es Estados Unidos quien sigue suministrando armas al campo de batalla, no China”, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin. “El principio que China sigue en la cuestión de Ucrania puede expresarse simplemente como la promoción de las conversaciones de paz”.

Tras la reunión entre Wang Yi y Blinken, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió un comunicado en el que afirmaba que siempre ha desempeñado un papel constructivo en el conflicto de Ucrania mediante la adhesión a los principios, el fomento de la paz y la promoción de las conversaciones.

El ministerio dijo que la asociación China-Rusia “se establece sobre la base de la no alineación, la no confrontación y el no ataque a terceros”, y que Estados Unidos estaba echando “leña al fuego para aprovechar la oportunidad de obtener beneficios”.

Beijing afirma que ha mantenido una relación comercial normal con Rusia, que incluye compras de petróleo y gas, al igual que otros países como India. Se considera que ese comercio supone un salvavidas económico para Moscú, pero no se han documentado casos en los que China haya proporcionado ayuda directa al ejército ruso, como los drones militares de bajo coste que Irán vende a Moscú.

¿Qué podría ocurrir si China ayuda a Rusia?

Habría “consecuencias reales... si China proporcionara ayuda letal a Rusia” o ayudara a Moscú a eludir las sanciones de “forma sistemática”, dijo Blinken el lunes en Ankara, capital de Turquía. No especificó qué medidas tomaría Washington en respuesta al apoyo militar chino a Rusia, pero dijo que otros países se unirían a Estados Unidos con acciones similares.

Los esfuerzos por poner un suelo bajo unos lazos que se han deteriorado hasta su nivel más bajo en décadas han sido infructuosos hasta ahora. Estados Unidos ha intentado limitar el acceso de China a los últimos microprocesadores y equipos de fabricación, y ha seguido desafiando las reclamaciones territoriales chinas en el Mar de China Meridional.

Para China, la cuestión más delicada es el apoyo de Estados Unidos a Taiwán, la democracia insular autónoma que Beijing considera territorio propio que puede conquistar por la fuerza militar si lo considera necesario. Taiwán es uno de los principales clientes de armamento defensivo estadounidense y ha acogido a un número creciente de destacados cargos electos estadounidenses, lo que ha enfurecido a Beijing.

Mientras tanto, congresistas estadounidenses han pedido la prohibición de TikTok y otras plataformas de medios sociales de propiedad china, así como el aumento de las sanciones a las empresas chinas respaldadas por el Partido Comunista, que ejerce el control último sobre la economía china y suprime los medios de comunicación independientes y las voces de la oposición política.