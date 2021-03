A 15 años del hallazgo del cuerpo de Paulina Lebbos, su padre apuntó contra Alperovich

Hoy se cumplen 15 años del hallazgo que conmocionó a los tucumanos. A dos semanas de su desaparición, el cuerpo de Paulina Alejandra Lebbos era encontrado en Tapia -al norte de la provincia- por dos jóvenes que iban a caballo a la vera de la ruta. Alberto Lebbos, padre de la estudiante de Ciencias de la Comunicación, recordó la trágica fecha en sus redes sociales. Y cargó contra dos altos funcionarios de aquella época.

El asesinato de Paulina aún impune porque los perversos José Alperovich (ex gobernador y actual senador nacional, en uso de licencia) y Carlos Albaca (ex fiscal de Instrucción a cargo de la causa) protegen a los asesinos", manifestó Lebbos en sus redes sociales. En este tiempo, la Justicia provincial no ha logrado determinar la responsabilidad material por el crimen de la joven. Sí se dictaron sentencias por encubrimiento -entre otros, en contra del ex ministro de Seguridad Eduardo Di Lella y de los ex jefes de la Policía Hugo Sánchez y Nicolás Barrera-, pero la causa que investiga el homicidio estuvo a punto de la prescripción por el paso del tiempo.

A partir de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, desde los tribunales citaron a prestar indagatoria a César Soto (30 de marzo), a Sergio Kaleñuk (al día siguiente) y a Esteban Ledesma (1 de marzo). ¿Cuál es la situación de Alperovich y de Albaca? El ex gobernador (2003-2015) y actual senador nacional en uso de licencia no está imputado en la causa, aunque el reciente fallo del máximo tribunal abre la puerta para que sea investigado por el ascenso de un policía condenado por maniobras irregulares en el marco de la causa "Lebbos". En cuanto al ex fiscal penal, está pendiente el juicio oral y público que lo tiene como acusado por su desempeño en el caso de Paulina. Estaba previsto para el 24 de marzo de 2020, pero fue suspendido tras el inicio de la pandemia. (Fuente La Gaceta)