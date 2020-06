A 18 años del asesinato de Eugenio Aybar, su familia reclama Justicia

Familiares de Eugenio Antonio Aybar, joven belicho más conocido como “Casandra”, reclaman justicia a 18 años del crimen.

El pedido:

"Un 16 de junio de 2002 se daba la más dura noticia a una familia de Belén como fue la muerte de Eugenio Antonio Aybar quien fuera encontrado en los Tres Puentes sin vida por un leñador.

Desde ahí comenzó este arduo camino de saber que pasó con este crimen que jamás se esclareció el mismo y a 18 años que se cumplirá mañana siguen reclamando justicia las hermanas de Eugenio ya que su madre Ramona Contreras Figueroa de Aybar, falleció el 22 de mayo del corriente año tras una dura enfermedad que luchó hasta lo último y nunca tuvo justicia", señalan.

Su hermana manifestó: “18 años de la muerte de Eugenio y parece un calvario eterno lo que estamos pasando como familia. Al año de muerte de nuestro hermano fallece nuestro padre y años más tarde nuestra madre que jamás se dio por vencida, y buscó de abrir la causa nuevamente y no pudo por los años y su enfermedad”.

Además añadió “-nosotras tenemos la fuerza de los jóvenes y no nos daremos por vencido hasta saber que pasó, porque nadie siguió investigando sobre su muerte que fue más que un crimen que sacudió a toda la sociedad, no queremos pensar ni por un segundo que la justicia dejó de investigar por su condición sexual , un perjuicio que muchos pagan en una sociedad cerrada ciega que no sabe que puede pasar mañana con sus hijos, mi hermano era un ser maravilloso de una luz única que a nuestro hogar se sentía la paz y felicidad cuando nos visitaba. Pero un día esa luz se apagó nunca supimos quién fue, porqué lo hizo, qué mal habría hecho Eugenio para terminar asi tantas preguntas sin respuesta”.

“Mi madre se murió muy triste ya no había risa en su rostro sino tristeza y resignación de estar en sus últimos instantes de vida no dejó de pensar en Eugenio su luz de vida que fue que hizo tanto mal para que lo asesinaran y lo dejaran tirado como un perro en un descampado, era un ser humano no se merecia tener este triste y lamentable final, desde ya seguiremos pidiendo justicia y a 18 años de su muerte mañana ofreceremos una misa por el eterno descanso de su alma de mi hermano y de mi madre”.

Vamos a pedir a la justicia mediante una carta que se dará a conocer en los próximos días que estará dirigida a la Cámara de Justicia de la provincia como al Juez Federal y al gobernador Raúl Jalil, para que este crimen no quede impune, se vuelva citar a los testigos, se investigue con mayor compromiso. que se busquen a los culpables, que paguen lo que hicieron. No miremos a este crimen por la condición sexual sino por ser un hijo de esta tierra que fue asesinado por alguien que está libre debería estar pagando por esto", finalizó la hermana.