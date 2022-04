A cinco meses del ataque al playero, el padre del agresor salió a defender a su hijo: "El tipo quedó como un santurrón"

A cinco meses de la brutal golpiza de un joven de 17 años a Arturo López, el playero de un estacionamiento de Buenos Aires, el padre del agresor salió a hablar para defender a su hijo por lo sucedido, con una bestial descalificación hacia la víctima: "No era un viejito bueno. El tipo quedó como un santurrón en el video que se difundió y era un reverendo hijo de mil putas", lanzó, sin ruborizarse.

Javier, el padre del agresor C. M. A. se refirió a la grabación en la que quedó registrado el momento exacto en el que su hijo adolescente deja tendido en el suelo al señor de 66 años luego de pegarle una trompada por un rayón que tenía el auto de su mamá cuando fueron a retirarlo.

"Se lamenta por lo sucedido", aseguró el padre de C.M.A que está prófugo desde noviembre de 2021 cuando, producto del golpe, dejó internado a la víctima en grave estado durante varias semanas.

Arturo López, playero de 66 golpeado y hospitalizado por un joven agresor.

En este sentido, explicó por qué no compareció -ni lo hará- ante la Justicia: "Mi hijo no se presentó porque no nos dan las garantías jurídicas. Que nos firmen la eximición de prisión y nos presentamos a declarar. Estamos convencidos de que ese señor era el que estaba hostigando a mi hijo. Falta la otra parte de la historia", juzgó sobre el suceso, en una defensa irreflexiva.

Siguiendo la misma línea, enumeró los motivos por los cuales su hijo no podría soportar ninguna prisión, alegando que se trata de una persona físicamente débil.

"Mi hijo no es deportista, no hace pelea. Es alto, pero tiene los brazos muy flaquitos. No camina ni media cuadra sin ir en vehículo. Encima es un nene que está criado de forma muy delicada. No está preparado para estar detenido en ningún lado", justificó, sin reparar en las imágenes de su hijo en plena agresión ni en las consecuencias de la misma.

Arturo López continúa haciendo rehabilitación por el golpe recibido.

Y apuntó contra la víctima, Arturo López, por la situación que atraviesa su familia: "Ellos -al parecer, por los playeros- se dedicaban a molestar a los pibes. No era la primera vez que discutía con mi hijo. El tipo quedó como un santurrón por el video ese que se difundió. Y ahora nosotros tenemos que pagar los platos rotos. No era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de re mil puta que metió a mi hijo en terrible quilombo", añadió el hombre, que pertenece a la comunidad gitana.

Asimismo, defendió el accionar de su hijo, enfatizó en que no lo hizo con "intención de matarlo" y fue más allá en el espiral de violencia: admitió que, en su lugar, él hubiera hecho lo mismo.

"¿Sabés cuántas piñas di en mi vida? Vos cuando le das una piña a alguien que te está molestando, no lo haces con intención de matarlo. Mi hijo no es que lo hizo con alevosía y lo pateó en el piso. A la edad de él, si hay un hombre que le está diciendo cosas a mi mamá, yo también voy a ir a pegarle para defenderla", bravuconeó Javier.

Una selfie con Guillermo Barros Schelotto del agredido Arturo López en el estacionamiento.

Finalmente, aseguró no haber visto a su hijo en el último tiempo, aunque reveló -tal vez para confundir- que se encuentra en Uruguay, a donde aseguró que se fugó luego del incidente.

"Igual ya todo el mundo sabe dónde está", concluyó. No obstante, no hay registros de eso y el paradero del agresor sigue sin determinarse.

Una agresión y sus consecuencias

La agresión sufrida por Arturo López ocurrió el viernes 19 de noviembre, cuando el joven junto a su madre y sus hermanos fueron a retirar un auto de la playa de estacionamiento donde López trabaja, en Moreno al 800, y descubrieron que tenía un rayón.

La madre del adolescente le reclamó al cajero del garaje y López apareció para interceder. Durante la discusión, el joven se puso en el medio, entre su madre y López, y a él le dio una trompada en la cabeza, dejándolo inconciente y provocándole dos hemorragias cerebrales.

El golpe en el cráneo por la trompada traicionera del agresor le provocó dos hematomas a Arturo: uno por el ataque y el otro por el impacto de la caída.

Agostina y Florencia López, las hijas Arturo el playero agredido. Foto Fernando de la Orden

"Los hematomas se absorbieron, con lo cual se evitó la cirugía. No hay rastros de sangre, pero sí quedaron secuelas neurológicas que desde hace casi tres meses se están tratando con una terapia cognitiva y física", había dicho Agostina, una de sus hijas.

En una entrevista a Télam, actualizó el estado de su padre: "Está consciente, nos reconoce. A veces se va de contexto, que son cosas propias del terrible golpe y las lesiones que tuvo".

"Él por suerte puede caminar, no está afectada su parte motora, pero la parte del habla se vio bastante afectada, que es lo más esperable en este tipo de situaciones", explicó.