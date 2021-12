A pesar de las amenazas de Denett Kunz declaró

En la tarde hoy, mediante conferencia de prensa, la abogada defensora de Carlos Kunz, Dra. Mariana Barbitta, junto a su defendido dieron detalles de la declaración que formuló en la jornada de hoy el exjefe de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía ante el juez federal Miguel Ángel Contreras. Durante la indagatoria, según lo indicado por la letrada, se dieron detalles de las labores y tareas que supo realizar Kunz durante el tiempo que fue funcionario policial para luego destacar que ante la consulta formulada a la Fiscalía, les confirmaron que sobre su defendido no pesaba otras causas penales no que no fuera la que se lleva a cabo en este momento.

Sobre este punto Barbitta volvió sobre las amenazas que le habría formulado el Fiscal de Estado de la provincia, indicando “¿qué quizo decir Denett en este sentido? ¿Porqué incluyó a los fiscales y porqué incluyó la amenaza de que no declarara porque había causas pendientes?. Esto hay que investigarlo y abrir todas las posibilidades con la Justicia para llegar a saber realmente qué pasó”.

En tanto, en la mañana de hoy Marcos Denett se presentó espontáneamente en sede judicial luego que en la jornada de ayer se lo denunciara por amenazas coactivas.

NOTICIA EN DESARROLLO