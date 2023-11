A "Rojitas" lo mataron: Lo confirmó el informe de la Junta Médica efectuada en la Corte de la Nación

A cuatro días de cumplirse el primer aniversario de la muerte del ex ministro de Desarrollo Social de la provincia, Juan Carlos Rojas, se conocieron las conclusiones del informe que elaboró la Junta Médica a solicitud del fiscal Hugo Costilla, con un forense de parte y especialistas de la Corte de Justicia de la Nación. Este reafirmó la hipótesis de la familia, que "a Rojas lo habían matado" y descartó una de las siete hipótesis de los investigadores que daba cuenta de una muerte accidental por una caída.

LA UNIÓN pudo saber este miércoles de voceros de la investigación que en las últimas horas el fiscal Hugo Costilla recibió el informe de la Junta Médica, el que ya fue incorporado al expediente y notificado del resultado del mismo a las partes del proceso.

Según concluyeron los forenses el sábado 3 de diciembre del 2022, una o más personas -entraron o ya estaban- a la casa de Juan Carlos Rojas -fue encontrado en ropa interior- donde vivía solo, y encontrándose de pie recibió un violento golpe con un objeto contundente, elemento que hasta el momento no fue secuestrado por los investigadores- en la base del cráneo que le provocó la lesión que terminó con su vida.

Sin embargo, aclararía el informe, que no es el único golpe que presenta la victima, lo que abre el abanico de cómo pudieron ser los momentos previos, durante y posteriores al asesinato de Rojas. En la elaboración del informe los forenses habrían considerado "acertada" las dos operaciones de autopsias que se practicaron al cuerpo de Juan Carlos Rojas, la que concluyeron en una muerte por un traumatismo de cráneo grave. Pero advirtieron, por ejemplo, que las lesiones presumiblemente de arrastre que presenta el cuerpo en codos y rodillas no fueron correctamente analizadas ya que no se determinó -al menos no consta en la pericia de autopsia a la que tuvieron acceso- si las mismas fueron provocadas cuando Rojas estaba con vida o cuando ya había sido asesinado.





Observaciones

Otra "observación" que habría recibido los procedimientos realizados en esta provincia fue el de no "proteger" las manos de la víctima. Una medida que suele ser de cajón cuando se encuentra a una persona sin vida y se desconocen las causas, más si se trata de un funcionario del Ejecutivo.

Esta "falta de protección" no permitió por ejemplo, en caso de que Rojas se hubiera enfrentado o haya intentado defenderse de su o sus asesinos "recuperar" ADN que pudiera haber quedado debajo de sus uñas. "Las tenía muy cortas por eso consideré que no era necesario" habría referido la profesional que llevó adelante un hisopado bajo las uñas de Rojas, el cual no cumplió con la cadena de custodia. Según la información a la que se tuvo acceso, en esa oportunidad la profesional guardó el hisopado en el bolsillo del ambo.



Norte



El abogado de la querella, Dr. Iván Sarquis se mostró satisfecho por el resultado de la Junta Médica y manifestó que ya habló con la familia al respecto y que este informe solo "ratifica la hipótesis de la familia. Que a Rojitas lo asesinaron".

También dijo que espera que ahora a partir de este informe el fiscal tome "otro temperamento en la investigación y se aboque a buscar al o los asesinos".

Seguramente, agregó, "vamos a solicitar algunas medidas judiciales para el total esclarecimiento del homicidio".