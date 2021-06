A una semana de la desaparición de Guadalupe, la familia reclama "claridad" sobre la búsqueda

El padre de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció en San Luis hace una semana, reclamó hoy que el Ministro de Justicia de la Provincia, Luciano Anastasi, "tome contacto con nosotros y nos aporte claridad sobre la hoja de ruta de la búsqueda de mi hija".



Angustiado, el hombre dijo a Télam que "nadie se comunica con nosotros" y agregó que "vemos el esfuerzo de la búsqueda pero la falta de resultados nos hacen pensar que no hay una desorientación" en ese intento.



"Con mi abogado debimos ratificar los datos que nos llegaron sobre la posible presencia de Guadalupe en una casa en la inmediaciones donde desapareció, porque el dato no había sido investigado" afirmó y agregó "finalmente se hizo y había una niña de características parecidas a las de mi hija, pero no era ella".



Lucero sostuvo que "aunque el dato no fue positivo, debía investigarse como todo lo que se aporta al expediente".



"Estamos angustiados y desorientados porque todas las pistas se caen", dijo y agregó que "vivimos un infierno".



Por su parte el abogado defensor de Lucero, Héctor Zabala, indicó que "se trata de una medida de contención que exprese desde la autoridades que se está haciendo y cómo, además de comunicarles los avances de la investigación".



"Este hermetismo no hace más que sumar incertidumbre al desgastado esfuerzo que Erik hace, sin parar un momento, pegando carteles, organizando caravanas y respondiendo a la prensa", manifestó el letrado.

Zabala dijo que a esta altura de la investigación y luego de que se "cayeran todas las sospechas que se sembraron sobre la familia, se peritaran sus comunicaciones y se descartara las posibles vinculaciones sobre el hecho, nos inclinamos a pensar que puede ser un secuestro al voleo con características de perversión sexual".



Nuevos operativos de rastrillajes se realizan hoy para continuar con la búsqueda de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció hace una semana en el barrio 544 Viviendas, ubicado en la zona sur de la capital San Luis.



Durante el día se prevén rastrillar 15 sectores, principalmente en la Ruta 3 hacia el sureste al cerro El Lince, en la zona oeste de San Luis y en Potrero de los Funes.



Lucas Chacón, jefe de relaciones Policiales de la provincia de San Luis, informó hoy que se suma la provincia de Santa Fe con tres binomios idóneos para la búsqueda de personas.

Hoy, 240 efectivos realizarán rastrillajes por la zona de la Autopista Serranías Puntanas, kilómetro 797, donde está ubicado Sol Puntano y la Escuela Agraria.



Sergio Ciruchich, jefe de la Brigada K9 de Santa Fe que relevó a los rescatistas de La Pampa, dijo que Llegaron "anoche a las 22" y que han traídos cinco canes de tres especialidades: rastro, RH y de búsqueda de grandes áreas y siete bomberos de distintos cuarteles".



Desde las últimas horas del lunes de la semana pasada, se fueron desplegando diversos operativos policiales y la provincia recibió la colaboración de profesionales y efectivos del país y zonas aledañas para encontrar a la niña.

Ayer, la inteligencia policial volvió sobre sus pasos en la investigación y se desplegaron nuevos operativos en la zona donde desapareció y, sobre la tarde, los rastreos se extendieron a la localidad de Potrero de los Funes, ubicada a 20 kilómetros de esta capital, un centro turístico que posee un lago en cuyas inmediaciones se realizaron rastrillajes.



A medida que pasaron los días, profesionales bomberos de cuarteles de San Luis, Mendoza, Córdoba, San Juan y La Pampa se unieron a la búsqueda, en forma coordinada con la Policía de San Luis, con su canes y un sistema de drones para "peinar" los territorios de búsqueda.



El Ejército Argentino, a través del Gada San Luis, también se sumó a la tarea.

Guadalupe es tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda, y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras. Cualquier dato, comunicarse al 0800-333-5500.