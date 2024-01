Aberrante caso de maltrato animal: Enterraron vivas a cuatro perritas recién nacidas

En el municipio de Cuítiva, ubicado en la provincia de Sugamuxi, en el departamento de Boyacá, a través de la intervención de la Policía Ambiental rescataron a cuatro perritas recién nacidas que habían sido sepultadas vivas en un terreno baldío. El caso de maltrato animal fue alertado por la comunidad tras oírse lamentos desde el lugar.

Sindy Jauregui, directora de la fundación Dejando Huella y defensora de los animales, indicó que las cachorras no superan la semana de vida y se encontraban dentro de una bolsa plástica cubierta con piedras y vegetación.

“Recibimos el reporte de la Policía Nacional donde la comunidad llama para que por favor acudan, porque encontraron cuatro perritas que no tienen más de cinco días de nacidas, en un terreno baldío, metidas entre una bolsa con unas piedras encima, el reporte lo hace una vecina que dijo que los perritos estaban llorando sin descanso, eso fue lo que alertó y les salvó la vida porque estaban debajo de las piedras, de unas matas, enterradas entre la bolsas, vivas”, explicó Jauregui en un video compartido en redes sociales".

Las crías, que aún no han abierto sus ojos ni perdido el cordón umbilical, están bajo los cuidados de la fundación mencionada y serán evaluadas por un profesional veterinario para descartar la presencia de fracturas o complicaciones de salud.

Jauregui expresó que “las cachorritas están bien, ya comieron, se les está suministrando una fórmula especial para cachorros, están muy activas dentro de lo que cabe... No se les ha quitado su cordón umbilical, hay que recordar que este cordón normalmente se quita a los cuatro o cinco días de nacidas y lo hace la mamá, lo que nos confirma que seguramente hacía muy poco habían nacido”.

La situación que enfrentaron las perritas no es un evento aislado, ya que, de acuerdo con lo señalado por la directora de la fundación, en algunos municipios rurales persiste la creencia de que no se deberían mantener a las perritas, especialmente donde no se realizan esterilizaciones con regularidad.

“En los municipios todavía tienen la idea de que las perritas no deben vivir, es algo que se vive a diario en todas las veredas y tristemente las hembras son las que sufren, es más frecuente en muchos municipios donde no se hacen esterilizaciones masivas y donde la gente no está de acuerdo con las esterilizaciones, entonces es muy difícil saber quiénes son los responsables”, señaló.

Finalmente, Dejando Huella asume ahora la tarea de garantizar su bienestar y la posibilidad de encontrar un hogar para estas cachorras. Los ciudadanos interesados en la adopción de estos animales, que se encuentren residiendo en Boyacá, pueden contactarse al número 313 8936193.

¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Boyacá?

Si tiene conocimiento de un presunto caso de violencia contra los animales, puede denunciarlo, según la Secretaría de Desarrollo a través de Inspecciones de Policía o Fiscalía. Si necesita presencia urgente de las autoridades puede alertar en la Línea 123. Tener evidencia que ayude a identificar a los responsables también es clave.

Cabe destacar que el maltrato animal se consagra como ilícito en el Código Penal a través del artículo 339A, estableciendo penalizaciones para aquellos que causen la muerte o lesiones graves a los animales. Las sanciones previstas constituyen privación de libertad y se enmarcan dentro de las disposiciones reforzadas que impuso la Ley 1774 de 2016.

Las penas por maltrato animal en el marco legal vigente establecen una duración de uno a tres años de reclusión, que puede verse incrementada en casos particulares donde el acto se realice con crueldad, en lugares públicos, ante la vista de menores, con implicaciones sexuales o sea perpetrado por funcionarios públicos. La normativa busca disuadir que estos actos ocurran y proporcionar un marco de justicia para los animales afectados.