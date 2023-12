Absolvieron por el beneficio de la duda a un joven acusado de abusar de su novia

El juicio por abuso sexual, que inició hace días y tenía en el banquillo de los acusados a un joven, quien es mayor de edad, finalizó ayer al mediodía con la absolución por el beneficio de la duda del joven imputado.

La sentencia la dictó el juez Rodrigo Morabito, luego de escuchar el alegato del fiscal Guillermo Narváez quien no sostuvo la acusación fiscal sobre el imputado y pidió la absolución por el beneficio de la duda.

En diálogo con La Unión, el magistrado relató que tras un análisis minucioso de toda la evidencia probatoria por parte del fiscal, este llegó a la conclusión en el juicio que "no alcanzaban los elementos probatorios para superar el estado de duda, en lo que ocurrió en este caso particular y por ende solicitó la absolución por el beneficio de la duda" explicó Morabito. Estos argumentos, continúa el letrado, fueron aprobados por el Tribunal y terminaron brindando la ya mencionada absolución por el beneficio de la duda "más allá de que todos sabemos que si no hay acusación, no puede haber condena."

Los fundamentos, añade Morabito, serán dados el 6 de febrero porque ya concluyó la feria, y hay que tener en cuenta que se necesitan 10 días hábiles, algo que no se puede calcular en este caso por las festividades de fin de año.

Cabe recordar que en el inicio del juicio el joven, ahora absuelto, declaró y dijo que la relación que mantuvo con la supuesta víctima había sido consentida. También, durante el juicio se conoció que luego de aquella noche en la que supuestamente ocurrió el abuso, la pareja continuó su noviazgo hasta casi un año después. La relación se habría terminado tras un conflicto entre un hermano de la supuesta víctima, el joven imputado y un familiar de este.