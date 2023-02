Absuelven por el beneficio de la duda al proveedor municipal juzgado por abuso sexual

El tribunal de la Cámara Penal nº 1 resolvió por unanimidad absolver a un hombre de 52 años de edad, quien era juzgado desde la semana pasada por el delito de abuso sexual con acceso carnal. por el beneficio de la duda. Así lo había solicitado la fiscal Daniela Barrionuevo en sus alegatos, al no haber podido durante las diferentes audiencias y la pruebas reproducidas en el plenario, obtener la certeza requerida en esta etapa procesal para mantener la acusación fiscal y solicitar una condena.

La audiencia, inició poco después de las nueve de la mañana en el recinto de calle San Martín, en donde en primer término se escuchó el alegato de la fiscal Barrionuevo quien a líneas generales concluyo que habían quedado dudas en relación a lo que había declarado la víctima y el resto de los testigos, remarcando que si bien se parte de la premisa de creerle a la víctima las pruebas que sembraban la duda que favorece al reo, eran abrumadoras.

Sin embargo, y lo dijo en su alegato que moralmente es incorrecto por parte del imputado -ahora liberado- que teniendo 50 años de edad tuviera una relación con una jovencita, de apenas 18 años.

Así también, la fiscal valoro en su alegato a los más de 15 testigos que se escucharon en la sala, algunos de los cuales -los propuestos por la fiscalía- no reafirmaron la declaración de la víctima ante el tribunal.

Si bien, al momento de la Investigación penal Preparatoria la fiscal de Recreo conto con elementos para la elevación del caso a juicio, en el debate no se alcanzó certeza. un punto clave fue el informe médico, que si bien el mismo daba cuenta de existencia en la parte intimida de la joven de lesiones compatibles con haber mantenido una relación sexual, la misma podría haber sido consentida. En razón de esta prueba y de todas las reproducidas en el debate, la fiscal -según trascendió ya que la audiencia se desarrolló a puertas cerradas- ante la duda de que el hecho haya ocurrido tal como lo denuncio la víctima, es decir que fue interceptada en la vía publica por su acusado quien la obligo a subirse a una camioneta y luego abuso de ella, pidió la absolución por el beneficio de la duda. Pedido al que se adhirió la defensa. Cabe aclarar que la absolución del acusado no fue porque no haya cometido el hecho endilgado, sino porque las pruebas con las que contaba el expediente no dieron la certeza de su autoría o que el abuso no haya ocurrido tal como lo denuncio la víctima.

Sentencia

Finalmente, a las 10,30 aproximadamente el tribunal volvió a constituirse en la sala y dio el veredicto. Por unanimidad absolvieron al proveedor y ordenaron su inmediata libertad, ya que desde hace dos años atrás cumplía la prisión preventiva en el penal de Miraflores.