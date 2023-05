Abuso en Inta: "La medicina para mi dolor es la Justicia, que los condene y sean llevados de aquí al penal"

El juicio que se desarrolla a puertas cerradas y tiene como imputados a Gabriel Leiva y Emmanuel Agüero entró en su recta final.

Ayer el tribunal de la Cámara Penal N°1 integrado por los jueces Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Rodrigo Morabito escuchó a los dos últimos testigos y, tal como se había adelantado, también a ambos imputados, quienes pidieron contar su versión de los hechos de los que se los acusa.

Mientras esto sucedía en el interior de la sala a la que la prensa no puede acceder por ser de instancia privada los delitos que se ventilan, LA UNIÓN dialogó con A., la joven víctima, quien al concluir la audiencia se retiró de la cámara acompañada de su madre y amigas, que la apoyan en esta lucha por justicia. “Es muy duro para mí todo esto, pero intento seguir por mis hijos y por mi mamá, aunque a veces no tengo ganas de vivir”, expresó la joven visiblemente movilizada por las declaraciones de los imputados.

“ ...Escucharlos fue muy diferente, volvieron a negar lo hechos. Dicen que fueron ellos los perjudicados, que a ellos se les arruinó la vida. A mí, a mí me arruinaron la vida. Ellos estos cinco años salieron, disfrutaron, mientras yo estos cinco años ni ganas de vivir tenía, esto para mí no es vida; seguí por mis hijos y por mi mamá, porque ella salió conmigo a luchar. Hoy estoy firme, por eso volví a verlos a la cara (...), solo espero que en el día de mañana -por hoy- pueda tener un poco más de tranquilidad”, agregó.

Asimismo resaltó: “mi remedio y mi medicina es la justicia. Lo que necesito es justicia, no una medicación para calmar el dolor y seguir. Mi medicina es la justicia justa, que sea efectiva, no que salgan de aquí y esperar un tiempo para que ellos vayan a la cárcel porque sería para mí haber luchado tanto tiempo para que no se cumpla... Hoy me doy cuenta que es tan oscuro este transe en el tribunal, es tan duro... yo sobreviví ahí, salí y no callé”.

Finalmente, la joven víctima volvió a insistir: “espero que mañana sea el día que yo pueda decir que estoy por sanar y que mis hijos puedan volver a tener a su mamá completa, una hija completa para mi madre y poder tener tranquilidad, quiero salir tranquila a la calle.

Solo quiero ver y creer que la justicia no va a hacer oídos sordos. Confío y quiero que sea así, que se va hacer justicia, no quiero ser una voz más callada”.





El juicio

Por otra parte, en el recinto declararon los testigos y los imputados. Según trascendió, Leiva lloró al negar los hechos ante el tribunal y dijo que nunca la raptaron ni abusaron de ella. El otro acusado, en tanto, reconoció haber mantenido relaciones con la joven, pero dijo que fueron consentidas y que su amigo “no pudo”. Así también los imputados contaron que no hubo ninguna entrevista de trabajo y que todo comenzó con un juego donde se quitaban la ropa cada vez que perdían.

Tras las declaraciones de los imputados, hoy el juicio se reanudará con la exposición de los alegatos. Si bien el tribunal habría dejado entrever que también hoy se dictaría la sentencia, el tiempo será un factor clave para que ello suceda, ya que deben alegar la fiscal, la querella y las defensas de los acusados.