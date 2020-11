Abuso en la zona norte: los hermanos se abstuvieron de declarar y ordenaron la detención de un tercer sospechoso

En la jornada de hoy la causa en la que se investiga el abuso sexual a una adolescente de 13 años en el norte de la capital tuvo importantes avances. La victima, tal como lo publico La Unión, declaro esta mañana en Cámara Gesell y por la tarde el fiscal de la causa Dr. Guillermo Narváez indagó a los hermanos de 16 y 18 años detenidos desde el martes pasado.

Asimismo, el fiscal ordenó la detención de un tercer sospechoso, hermano de los jóvenes detenidos. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales a La Unión, en la mañana la víctima relató en Cámara Gesell lo que le ocurrió el pasado fin de semana cuando encontrándose junto a los dos hermanos detenidos y al tercero del que ahora la justicia ordenó su detención, en su casa fue sometida sexualmente.

De la declaración surgió que en el hecho tuvo participación un tercer joven, hermano de los ya detenidos, quien si bien no habría abusado de la jovencita no la socorrió a pesar de que esta le habría pedido ayuda. Tras la cámara gesell el fiscal dispuso la inmediata detención del tercer sospechoso, medida que hasta el cierre de esta nota no se había materializado.

Indagatoria

En horas de la tarde, en tanto, el fiscal indagó a loa hermanos por los supuestos delitos de abuso sexual agravado por la participación de dos o mas personas. Asesorados por sus abogados Dres. Fernando Contreras y Víctor García ambos jóvenes guardaron silencio. Ahora permanecerán detenidos hasta tanto el fiscal solicite la audiencia de control de detención para los imputados.