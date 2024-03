Abusos eclesiásticos: los médicos confirmaron que la víctima sufrió acoso y violación por parte del cura Rasgido

En la mañana de este miércoles, en la Cámara Penal N°2 se llevó adelante una nueva audiencia en el juicio oral en contra del sacerdote Renato Rasgido.

En esta oportunidad, el tribunal escuchó a cuatro testigos, se trata de los médicos que asistieron a la víctima tanto en Andalgalá como en esta ciudad Capital, lugar donde se le practicó el protocolo de abuso sexual.

Como el debate se desarrolla a puertas cerradas, los voceros judiciales indicaron que la audiencia inició cerca de las 09:00 de la mañana y se extendió hasta cerca del mediodía.

Uno de las médicos que declaró ante los jueces fue la Dra. Shember, ella fue quien recibió a la víctima aquel día de marzo del 2014 cuando fue llevado al hospital de Andalgalá tras atentar contra su vida; la testigo contó que luego de recuperar la consciencia, el joven le dijo que "había atentado contra su vida y que fue para terminar con su angustia porque había sido abusado por el cura." Además de la Dra. Shember, también declaró la médica psiquiatra de Andalgalá, quien continuó asistiendo a la víctima luego de haber recibido el alta por su intento de suicidio, esto es "por el alto grado de vulnerabilidad que presentaba el muchacho", explicó y añadió que la víctima le confío que el cura (el imputado Rasgido) lo acosaba por todos lados antes de proceder con la violación en la localidad de Aconquija.

Seguidamente, y previo a un breve cuarto intermedio, declararon los médicos de esta ciudad Capital, quienes le practicaron el protocolo de abuso sexual en el Hospital de niños Eva Perón.

Los médicos son de apellido Reyes y Romero. El primero declaró que al practicarle el protocolo a la víctima no encontró marcas en las zonas íntimas compatible con abuso sexual; sin embargo, hizo referencia de los estigmas que padecen las víctimas de estos delitos y aclaró que al momento de practicarse el protocolo ya habían pasado al menos dos años del abuso sexual que se juzga en el tribunal.

En esta misma línea, remarcó que no entendía por qué se le realizó dicha pericia a la víctima teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el hecho y la denuncia, ya que era posible que no se encontrara ningún tipo de lesión, no obstante, aclaró que el que no se hayan encontrado lesiones en sus partes íntimas no quiere decir que el hecho, el abuso, no hay existido.

En síntesis, un vocero de la causa consultado por este diario explicó que ninguno de los médicos que declararon como testigo pudieron negar la existencia del hecho abusivo.

Además, este vocero refirió que tal como lo explicaron los testigos, previo a los exámenes se le realizó a la víctima una especie de entrevista en la que les dijo a los profesionales que había sido abusado por el cura Rasgido.

Finalmente declaró una quinta testigo propuesta por la defensa del cura; se trata de una médica que se desempeña en Andalgalá y reconoció conocer al sacerdote. La profesional recordó que en una oportunidad fue a la casa de la víctima a pedido del sacerdote por que este se había enterado en el club, el que frecuentaba la víctima, que el joven se había lesionado uno de los dedos de la mano y que se le había infectado, por lo que la médica fue a la casa del joven para curarlo.

Según refirió la fuente consultada, los dichos de la profesional confirmó una estrecha relación entre el sacerdote y la víctima.

Concluida la ronda de los testigos, los magistrados pasaron a un cuarto intermedio para mañana a las 08:30 horas para continuar escuchando a tres testigos calificados, entre ellos a la psicóloga de la Red nacional de Sobrevivientes de abuso sexual, Liliana Rodríguez, quien asistió a la víctima estos años.

Antes de retirarse de la sala, las partes acordaron prescindir de tres testigos, las declaraciones de estos serán incorporadas para una simple lectura.