Acevedo sumó apoyo y mantiene la huelga: "Acá voy a estar hasta que me firmen la posesión"

A dos semanas de iniciada la huelga de hambre frente a la Corte de Justicia, la presión para lograr que la Jueza finalmente firme el dictamen de posesión en favor de Luis Francisco Acevedo ha sumado un nuevo capítulo. Como se había anunciado, la protesta del trabajador de 66 años este lunes contó con el apoyo de una marcha, que en este caso fue nutrida y mayoritariamente conformado por simpatizantes del MST.

La presencia de los manifestantes comenzó pasadas las 9.30 y se mantuvo por poco más de media hora, por lo que el tránsito sobre República, entre Maipú y Sarmiento estuvo interrumpido. Allí Daniel Blanes, referente de lo agrupación de izquierda se manifestó contra la “justicia clasista” y apuntó a lo que está reclamando desde hace años el señor Acevedo “es a todas luces justo, porque cuenta con las escrituras y todas las seguridades que lo hacen beneficiario de esta herencia”.

Luego apuntó a lo que llamó “crisis de la justicia”, señalando “cada vez vemos más el movimiento más lento en detrimento de quienes no tiene poder económico o poder político y es por eso que vemos a justicia más clasista, que termina castigando a la clase trabajadora y más humilde”.

En tanto, Acevedo, que acusa el golpe de estos catorce días de huelga, en diálogo con La Unión, contó que este domingo mientras el calor se hacía sentir con intensidad, la jueza María Sol Martínez Brunelli, quien lleva la causa, entabló contacto con él indicando que estaba preocupada por su salud y el efecto que el calor le podía provocar. La respuesta del huelguista fue que no iba a dejar la protesta y le retrucó indicando que ella tiene todas las pruebas y “ a pesar de esto no me da la posesión de la casa que mi madrina me heredó”. Y para poner en evidencia, desde su punto de vista, Acevedo comentó los datos que le brindaron y están confirmados, de cómo era el estado de salud de quien le benefició con su herencia en los días que se indica que ella firmó a Irma Córdoba un boleto de compra y venta de la cuestionada y millonaria propiedad. “Según el geriátrico ella tenía artrosis degenerativa en ambos miembros superiores, demencia senil, ambos en estado crónico, las que se mantuvieron hasta su fallecimiento”, detalló quien es el ahijado y quien se declara heredero.

Luis Francisco, agradeció la presencia y el acompañamiento pero pidió “más presencia”, para que de esta manera la jueza vea que no está solo en su reclamo y esto, según su visión, pueda acelerar los pasos de la justicia en este caso.

Foto y videos: Cinthia Acevedo - La Unión