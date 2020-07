Acusado por violencia de género fue absuelto

Esta mañana en el Juzgado Correccional Nº 3 se llevó a cabo la audiencia contra Leonardo Barrionuevo, quien llegó imputado por el supuesto delito de lesiones leves por violencia de género, hecho ocurrido en el año 2019, en la localidad de Villa Dolores, departamento Valle Viejo.

En la audiencia declaró como única testigo la víctima, quien recordó que aquel día del hecho, quedaron en juntarse con Barrionuevo en la plaza del Aborigen. “Yo desconfiaba que él estaba viéndose con su expareja, y por celos me dirigí hasta su auto, agarré una piedra y le dije que lo iba a destrozar. Ante esta situación él corrió hacia mí y me agarró de la espalda. En ese forcejeo él me golpeó la cara. Justo en ese momento pasaba un patrullero en el lugar y procedieron a detenerlo”.

Consultada por las partes, la mujer manifestó que actualmente son pareja, y que “él nunca fue violento. En el momento de realizar la denuncia yo no estaba segura y no me sentía bien porque nunca tuvimos una situación así. Yo no podía creer que me haya golpeado porque nunca lo hizo. Yo tuve una actitud mala al agarrar la piedra y querer romper el auto. Él no tuvo una actitud intencional de querer golpearme, lo hizo porque quería detenerme”.

“Luego del hecho él se fue a su casa que queda en Rumi Punco (Tucumán) para respetar la restricción y de a poco fuimos restableciendo la comunicación. Actualmente estamos en pareja y hace poco comenzamos a convivir”.

Una vez concluido el testimonio, el juez Javier Herrera dio paso a los alegatos de las Partes. El Ministerio Público fiscal Víctor Figueroa, solicitó la absolución por el beneficio de la duda al considerar que la mujer cambió su versión que figuraba en la denuncia, por lo tanto deja en duda si es que los hechos sucedieron como había relatado la víctima anteriormente.

A este pedido se le sumó el abogado defensor de Barrionuevo, Dr. Vera Araoz, quien además manifestó que no existió una voluntad dolosa de provocar un golpe, sino que fue un acto instintivo.

Luego de un breve cuarto intermedio, el juez dio a conocer el veredicto otorgándole la absolución al imputado.