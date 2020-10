Acusan a un empleado de la Casa Cuna de pedófilo

Una fuerte acusación contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes salpica al Hogar de Protección de Casa Cuna, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer, se conoció que la encargada del lugar -donde se resguarda a niños vulnerados- se presentó ante las autoridades de la Unidad Judicial N° 5 y denunció que a través de las redes sociales estaban “escrachando” a un empleado del lugar, sindicándolo como “pedófilo”. La presentación se realizó en el marco de que la Justicia abra las distintas líneas de investigación para conocer el origen del mensaje del supuesto “escrache”, como así también al supuesto personal de la institución sindicado.

De acuerdo a la información judicial a la que tuvo acceso este diario, el día lunes pasado al mediodía, Catalina Mucetti se presentó ante el personal judicial, a quienes les manifestó ser la directora de Hogar de Protección de Casa Cuna, sito en calle Caseros al 100. La mujer, según la denuncia a la que se tuvo acceso, contó que el día domingo 25 de octubre, en horas de la noche, encontrándose en su domicilio particular, recibió un mensaje vía WhatsApp de la Dra. Carrizo -secretaria de Familia- mediante el cual le ponía en conocimiento que, momentos antes, le habían enviado una solicitud de amistad a su perfil de la red social Facebook, usuario/a que escrachaba de “pedófilo” a uno de los empleados del lugar.

Situación esta que llevó a la directora de la Casa Cuna a realizar la presente denuncia.

Si bien en su relato la denunciante habría indicado con nombre y apellido al supuesto empleado, sindicado como “pedófilo”, estos no fueron proporcionados por las fuentes consultadas, puesto que el hecho se encuentra en plena etapa de investigación. Como así también, no se habrían proporcionado los datos del usuario/a que envió la solicitud.