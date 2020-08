Adolescente de 14 años sufrió un paro cardíaco tras ser atacada ferozmente por una patota

Un grave hecho de violencia, en el que una adolescente de 14 años resultó víctima, es investigado por la fiscalía en turno. Por el momento, no hay personas detenidas, pero al menos cinco sujetos fueron denunciados como los autores de la agresión. Desde el hospital se informó que el estado de salud de la adolescente agredida es estable y se aguardan los resultados de los distintos estudios a los que fue sometida.

De acuerdo a la información policial y judicial a la que tuvo acceso este diario, el día martes, la adolescente, de quien se reservan los datos personales, y su novio, un chico de la misma edad, se dirigieron hasta el domicilio de calle Marcos Figueroa al 700, donde habita el exnovio de la madre del jovencito, de apellido Díaz, a buscar un horno.

Por motivos no del todo claros aún para los investigadores, cuando la pareja de adolescentes se hizo presente en el inmueble, fueron atacados salvajemente por, al menos, cinco sujetos.

Consecuencia de ese ataque, los adolescentes fueron llevados al Hospital de Niños Eva Perón, donde recibieron la atención médica necesaria. Aproximadamente a las 23.30, encontrándose en el centro de salud, la adolescente agredida sufrió un paro cardiorespiratorio, logrando los médicos que la asistían estabilizarla.

De inmediato, se la llevó al sector de cuidados intermedios, donde permanece internada al aguardo del resultado de distintos estudios que le practicaron. Tras el ingreso de los adolescentes, desde el hospital se informó a la Policía, acudiendo al centro de salud el personal de la Unidad Judicial N° 5, quienes se entrevistaron con la doctora que asistió a la niña y con los progenitores, quienes, con posterioridad, realizaron la denuncia correspondiente.



Otros patoteados

Por otro lado, ayer, a las 4.20, efectivos de la Comisaría Sexta llegaron a la Avenida Gobernador Correa y Peatonal 2, donde encontraron a dos adolescentes, de 15 y 16 años, golpeados. Según estos les manifestaron, habrían sido patoteados por el conocido “Chanchín Calderón”, quien les causó lesiones de consideración, por lo que fueron revisados por personal del SAME. Posteriormente, los chicos fueron entregados a la abuela de una de ellos, quien se dirigió a la Unidad Judicial N° 6 a realizar la denuncia.