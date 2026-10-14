Advierten sobre una nueva modalidad de estafa en Catamarca: qué hay que saber

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública comunicó que se han detectado intentos de estafa y comunicaciones fraudulentas realizadas en nombre de la Contaduría General de la Provincia. La advertencia busca poner en conocimiento de la ciudadanía una situación que requiere especial atención frente a contactos que pueden presentarse como comunicaciones institucionales legítimas.

En este contexto, el organismo provincial emitió una aclaración expresa sobre los procedimientos que lleva adelante la Contaduría General, con el objetivo de evitar confusiones y prevenir que las personas compartan información sensible ante solicitudes engañosas.

La comunicación oficial pone el foco en la necesidad de reconocer estas maniobras y actuar con cautela ante cualquier mensaje o llamada que invoque el nombre de la dependencia provincial para solicitar datos personales, facilitar enlaces o requerir acciones vinculadas con supuestos trámites administrativos.

La aclaración sobre el Registro de Proveedores

Uno de los puntos centrales del comunicado es la desmentida de cualquier procedimiento de actualización de información relacionado con el Registro de Proveedores. Desde el Ministerio se precisó que la Contaduría General de la Provincia no está realizando ninguna actualización de datos de ese registro.

Asimismo, se aclaró que el organismo no se comunica con particulares para solicitar información personal, claves o códigos de verificación. Tampoco envía enlaces para efectuar trámites o actualizaciones.

Esta precisión resulta fundamental para identificar posibles intentos de engaño: las comunicaciones que recurran a esos argumentos no deben interpretarse como solicitudes oficiales de la Contaduría General de la Provincia.

El Ministerio busca así establecer una referencia clara para la ciudadanía, diferenciando los canales legítimos de comunicación de aquellos contactos que utilizan la identidad de un organismo público para generar confianza y solicitar información que no corresponde entregar.

Qué medidas de prevención recomienda el Ministerio

Frente a los intentos de estafa detectados, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública solicitó a la ciudadanía extremar las medidas de precaución. La recomendación comprende tanto el manejo de la información personal y bancaria como la interacción con mensajes, llamadas y enlaces recibidos.

Entre las principales medidas preventivas señaladas por las autoridades se encuentran:

No brindar información personal o bancaria ante solicitudes recibidas por comunicaciones sospechosas.

ante solicitudes recibidas por comunicaciones sospechosas. No ingresar a enlaces enviados a través de mensajes o llamadas.

enviados a través de mensajes o llamadas. No compartir códigos de seguridad , claves ni códigos de verificación.

, claves ni códigos de verificación. Finalizar el contacto cuando se reciban comunicaciones con estas características.

cuando se reciban comunicaciones con estas características. Buscar asesoramiento a través de las Unidades Judiciales o de los contactos oficiales indicados para este tipo de situaciones.

Estas recomendaciones apuntan a reducir los riesgos asociados con la entrega de información sensible y a evitar que los ciudadanos continúen interactuando con interlocutores cuya identidad o legitimidad no está confirmada.

La advertencia también subraya la importancia de mantener una actitud preventiva frente a solicitudes que se presentan como parte de trámites administrativos, especialmente cuando incluyen pedidos de datos personales, claves, códigos o el acceso a enlaces externos.

Canales de consulta y asistencia ante comunicaciones sospechosas

El comunicado establece que, ante la recepción de mensajes o llamadas de estas características, la primera medida recomendada es finalizar el contacto y buscar asesoramiento por vías institucionales.

Para ello, el Ministerio indicó que la ciudadanía puede recurrir a las Unidades Judiciales o utilizar los siguientes canales de contacto:

SAE: 911.

911. Ciberdelitos de la Policía de la Provincia: 4437523.

4437523. Correo electrónico: [email protected].

Estos datos constituyen las vías señaladas para orientar a quienes reciban comunicaciones sospechosas y necesiten asesoramiento frente a posibles maniobras fraudulentas.

La recomendación oficial es evitar responder a las exigencias de quienes se comuniquen bajo estas modalidades y, en cambio, recurrir a los canales indicados para obtener orientación.

La importancia de utilizar canales oficiales

Como parte de su advertencia, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública recordó la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales de comunicación para realizar consultas o trámites.

El mensaje busca reforzar una pauta básica de prevención: no confiar automáticamente en una comunicación por el hecho de que mencione a un organismo público o haga referencia a un procedimiento administrativo. Ante solicitudes de información personal, bancaria, claves, códigos de verificación o enlaces para supuestas actualizaciones, la recomendación es interrumpir el contacto y consultar por vías institucionales.